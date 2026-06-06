黃仁勳遶境點名DSX概念股名單有誰？兒子黃勝斌站台這間

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX期間走訪多家供應鏈伙伴站台，所到之處吸引粉絲蜂湧而至，猶如遶境。而在這約十家企業中，便包含與輝達深度合作，在GB機櫃、VR機櫃扮演重要角色的ODM/OEM夥伴。而當黃仁勳提出「DSX平台」，定義AI工廠的參考藍圖，希望在每瓦效能中產出最多Token（詞元），這些ODM/OEM，也開始參與AI工廠建造端的設計與改良，DSX生態系的角色也變得更加重要。到底有哪些台廠？誰是新面孔？



輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX檔期展現魅力，所到之處無不被群眾簇擁，猶如「AI教父」版本的遶境。

黃仁勳兩天走訪約十站，從雲達、技嘉、華碩到鴻海、和碩、緯穎，其中多達六家是輝達官方點名的「DSX就緒系統」伙伴；其餘如台達、微星屬MGX生態系，研華則是主攻邊緣AI，聯發科則是晶片伙伴，等於把輝達AI工廠生態系的各層都走了一遍。

從他站台的眾多企業中，可以看出他再度把AI Factory往下一階段推進，從顆晶片的效能，轉向整座「AI工廠」的效率。

黃仁勳在COMPUTEX上大方為觀展民眾簽名黃仁勳傳。圖／遠見吳季柔攝

DSX是什麼？概念股名單有誰？

無獨有偶，包括鴻海、雲達、緯創緯穎、和碩、華碩、技嘉，也都紛紛宣布和輝達在DSX藍圖上展開合作，期待更快速、更有效率打造AI工廠。尤其，在「詞元經濟」（Token Economy）的背景下，輝達在這時宣布的DSX藍圖與生態系也就更顯重要。

所謂詞元經濟，也就是說當AI運算不再只是支出，同時也可以透過運算產生的的詞元，進一步產出智慧（Intelligence）。而在AI代理時代，這些詞元與智慧成為驅動AI代理執行各種任務的關鍵，進而帶來生產效率提高等效益。

因此，黃仁勳反轉過去運算被視為成本的印象，強調「算力即收入」（Compute is Revenue），Token被視為可獲利的收入單位。過去追求的是每瓦效能，現在追求的是「每瓦產出的Token數量」（Tokens per watt），在此邏輯下，這可直接等同於每瓦產出的收入。

為了協助生態系伙伴打造AI工廠，輝達新推出 DSX（Digital Systems Infrastructure）平台，透過把AI工廠規格化，讓各家系統廠、基礎設施廠商有一套可以依循的「實作藍圖」。它把Omniverse數位孿生、電力系統、散熱、網路架構與營運軟體整合在一起，讓客戶在動工前就能先把整座工廠模擬、驗證一遍，提高上線時間，也讓每百萬瓦的Token產出極大化。

負責輝達DGX Cloud產品行銷、並在現場介紹DSX的資深總監Vishal Ganeriwala接受《遠見》專訪時指出，輝達與ODM伙伴合作，把硬體與系統全做成可模擬的數位資產，「當一家AI雲端服務商要蓋AI工廠，就能把這些模擬好的元件拖放進數位孿生裡，完整模擬電力、散熱與整個設計」。

他補充，各家目前的DSX平台十分類似，差別在於各家切入的層級：有些做 L10（零組件、伺服器），有些做L11（機櫃層級的模擬），有些做 L12（整個叢集）。「他們之所以都和我們合作，是為了加速AI工廠的建置。」

而從黃仁勳供應鏈固樁的路線，也可以看到DSX生態系正逐步成形。

五分鐘組裝！雲達模組化機櫃提升可靠性

例如，第一站雲達，可以看見機櫃這一層的進化。黃仁勳指著一座Vera Rubin機櫃端詳，笑說沒有線、沒有水管，相比上一代GB機櫃只有八成液冷，升級到VR世代已經是百分之百液冷，「組裝時間更從兩小時壓縮到五分鐘。」

他也強調，透過將機櫃組裝的流程模組化，不僅加快速度，其實同時也是加強可靠度，「容易組裝的東西也同樣可靠，這才是真正的魔力。」畢竟，一座資料中心等同於數十萬顆零組件的集合，透過模組化的設計與預先驗證，也能提高可靠性。

雲達科技除了參與DSX生態系，加快部署上線速度，也正與達梭系統合作，建立AI工廠的即時數位孿生，讓機架到設施的設計流程更加自動化。

這也和黃仁勳在這次GTC Taipei主題演講一再強調的「詞元經濟」（Token Economy）息息相關。當產出算力與「詞元」（token）以及後續產生的生產力與營收緊密掛夠，意味著愈快讓資料中心開始運轉、以及進一步降低成本、最高稼動率下讓資料中心運轉，代表著更高的營收與獲利。

「除了技術與產品，Jensen也提到詞元經濟，」雲達科技總經理楊麒令也回應，對雲達來說，這背後的商業模式轉換也讓人驚豔，「畢竟做生意最重要的，是我們不只要營收，也要利潤。」

建100MW的AI資料中心，鴻海投入AI工廠與Agent平台

6月3日黃仁勳首站造訪鴻海，不僅和剛從法國回台的鴻海董事長劉揚偉同框，把玩台灣夏普新出的狐獴造型AI口袋機器人「Poketomo」，更享用鴻海集團每次盛會都會到場、劉揚偉愛店關北紅豆餅。

黃仁勳一邊大啖在地美食，一邊談論詞元經濟，甚至高喊：「吃愈多（紅豆餅），Vera Rubin出愈多。」

身為全球最大電子代工廠，鴻海不僅是在Vera Rubin生產與推動零組件模組化中扮演關鍵角色，旗下的亞灣超算也是輝達的輝達雲端伙伴（NVIDIA Cloud Partner, NCP）。

亞灣超算坐擁鴻海兩台超級電腦的算力，正推進在台灣興建100MW的AI資料中心計畫，更自詡為台灣少數具備「詞元化AI工廠」（Tokenized AI Factory）基建能力的輝達NCP。

例如，亞灣超算也結合鴻海在伺服器、散熱、供應鏈與資料中心的垂直整合，透過DSX平台將參考設計導入Vera Rubin叢集，並以數位孿生先模擬整座工廠的部署流程；此外，亞灣超算也正開發「AI Agent規模化部署的GPU Cloud平台」，期待降低企業端導入AI Agent的門檻，搶攻算力應用商機。

3日黃仁勳（右）首站造訪鴻海，和剛從法國回台的鴻海董事長劉揚偉（左）同框，把玩台灣夏普新出的狐獴造型AI口袋機器人「Poketomo」。圖／遠見蘇義傑攝

黃仁勳兒子黃勝斌來站台，和碩Pegaverse導入新廠

本次COMPUTEX和碩攤位開展時，黃仁勳兒子黃勝斌特地站台，可顯現輝達與和碩的良好合作關係。相較雲達、鴻海，今年首度打進VR機櫃的和碩，則透過Pegaverse在Omniverse與DSX生態系琢磨頗深，也進一步描繪ODM廠商應用DSX平台的樣貌。

和碩新事業中心副總經理蕭安助向《遠見》指出，過去蓋工廠時，建3D環境需要仰賴大量人力，現在只要把一張2D平面的CAD檔，交給AI Agent，就能動態生成整座工廠的3D環境；再把GB200、Vera Rubin的機櫃一櫃一櫃放進去，透過DSX技術，模擬熱流、空氣冷卻、耗電量等條件，只需問AI Agent「這些櫃子在工廠裡怎麼配置最好」，由它提前預測分析。

「以前最大的挑戰是每家設備規格都不是標準，要模擬熱流，就得一家家去要規格。」蕭安助說。當輝達定義了DSX的藍圖，供應鏈可比照這個規格，大幅節省時間、成本。平均來說，可以節省約四成的建廠時間。

接下來，也可以透過這套平台形成循環，即工廠上線後持續蒐集用電、溫度等真實數據，回頭校正模擬系統、持續優化，而Omniverse的數位資產可以重複使用，成為下一座資料中心的基準。

他透露，原先這項模擬服務是以和碩內部使用為主，目前已經導入和碩的新廠規劃，未來順利的話，也會希望協助供應鏈伙伴使用。「台灣有很多供應鏈，他們發現這些技術重要、可是找不到足夠資源，輝達就鼓勵我們去服務這樣的客人。」

AI大基建浪潮持續，且算力消耗正從訓練轉為推論的趨勢下，這套開源的DSX藍圖可協助輝達的ODM伙伴更快速部署、蓋出更多AI工廠。除了賦能供應鏈伙伴，同時也是與生態系更深度綁定，在AI合縱連橫的時代，這也正是加強固樁的聰明策略。

（本文出自2026.06.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）