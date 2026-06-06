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AI時代台灣領航！黃志芳：明年台北電腦展會再擴大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）在6月5日閉幕。圖／聯合報系資料照片
2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）在6月5日閉幕。圖／聯合報系資料照片

二○二六台北國際電腦展（COMPUTEX）昨圓滿閉幕，主辦單位之一的外貿協會董事長黃志芳稱，今年COMPUTEX不僅是引領下一個科技時代方向的關鍵展會，也進一步確立台灣在全球人工智慧（ＡＩ）產業樞紐地位。黃志芳預期明年會展規模會再擴大，並確定二○二七 COMPUTEX展期為六月一日至四日。

觀察今年COMPUTEX展出的技術與主題演講內容，黃志芳認為，代理式ＡＩ及機器人是未來兩大關鍵發展方向，前者將為台灣科技產業帶來幾何級數成長商機，而台灣資通訊晶片設計能力及精密製造優勢，則是切入機器人產業的重要基礎能力。

今年COMPUTEX有三大核心主軸，黃志芳說，包括ＡＩ運算、機器人與智慧移動、次世代科技；ＡＩ就像是大腦，機器人是身體，而網路與系統則是神經網路，整體構成完整的人工智慧生態系。

ＡＩ技術面的關鍵趨勢是代理式ＡＩ，黃志芳指出，幾乎所有參與的科技公司領袖都提到此一方向。盤點台灣擁有的產業實力，他認為，在ＡＩ算力的硬體跟軟硬整合部分，台灣毫無疑問絕對居於全世界的核心地位。

除了代理式ＡＩ，黃志芳認為，明年實體ＡＩ技術也會進一步發酵，近幾年快速發展的機器人產業將持續突飛猛進。黃志芳說，台灣有強大的資通訊整合能力，同時也擁有很強的精密製造能力，很重要的是，未來，機器人產業會受到地緣政治因素影響，而台灣具有非紅供應鏈優勢，對台灣廠商而言，是很好的機會。

今年COMPUTEX與往年另一項很大的不同，就是多家科技大廠的ＣＥＯ在展會開始前就已提前抵達台灣，掀起將近兩周的ＡＩ旋風，主要原因與台灣龐大且完整的科技供應鏈息息相關，除了固樁與催貨，也來台灣擴大投資與布局。

黃志芳 COMPUTEX 機器人 AI

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