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黃仁勳抵達首爾 將訪三星、SK海力士

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（5）日飛抵南韓首爾，證實SK海力士（SK Hynix）與三星電子都為Vera Rubin的HBM4高頻寬記憶體（HBM）供應商，並表示機器人將是南韓的下個重大成長領域。

黃仁勳為期四天的南韓之旅行程滿檔，將與三星、SK集團、樂金集團、現代集團、Naver等企業主管，召開一系列會議，擴大與南韓合作生態系，推動實體AI願景。他將與南韓科學技術情報通信部長官裴慶勳會面，討論繪圖處理器（GPU）供應與AI合作，和遊戲、AI及機器人新創公司、大學師生等人對談。

他在南韓時間5日下午1時左右抵達首爾金浦國際機場，與知名電競選手Faker和隊友會面，送上簽名版的RTX 5090顯卡、以及預定秋季上市的RTX Spark電腦兌換券。黃仁勳被問到是否也有帶禮物給南韓時，微笑著回答「我帶來了很多生意」，「我會有一些驚喜」。

他證實，SK海力士、三星電子及美光等三大記憶體製造商的HBM4都獲得認證，是下半年Vera Rubin平台的記憶體供應商，正全面投產，「下半年（的機會）將遠大於上半年，明年還會非常、非常大」。

SK海力士 首爾 三星

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