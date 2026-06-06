黃仁勳談競爭：輝達打造非常不同的產品

雲端服務供應商（CSP）近年持續加大自研AI晶片投資，外界持續關注對輝達（NVIDIA）晶片的影響。輝達執行長黃仁勳昨（5）日表示，輝達正在打造的是非常不同的產品與系統，也非常擅長這件事。

黃仁勳指出，確實存在許多競爭，但輝達會持續努力、持續競爭。期待輝達將繼續成為全球最佳、持續支援各大客戶，包括Google、AWS與Meta等重要雲端與AI生態系夥伴。他強調，對各個夥伴的合作關係都非常感謝，期待未來夥伴關係持續成長。即使CSP投入自研晶片，輝達仍透過完整架構、系統整合與工程能力，持續在AI基礎設施中扮演關鍵角色。

黃仁勳表示，Google是輝達非常重要的合作夥伴，也是重要客戶，同時也是輝達架構的重要市場推廣夥伴；AWS同樣是輝達非常重要的客戶與市場推廣夥伴。黃仁勳指出，輝達協助Meta大幅擴展AI與機器學習規模，並投入大量工程資源提供支援。