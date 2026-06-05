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面板報價 結束連四漲

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布6月上旬面板報價，全面止漲轉為持平，結束2月起連續四個月漲勢，並預期面板報價在經歷前期的強勢補漲後，第2季尾聲已全面步入高原期。

隨著報價終止上揚邁入高原期，法人指出，面板雙虎群創（3481）、友達本業表現也恐回歸平淡，後市關注轉型效益。

談到6月各類面板報價走勢，電視面板方面，集邦指出，因618與大賽促銷備貨陸續告一段落，年底促銷備貨尚未啟動，短期需求放緩。面板廠雖透過調整生產節奏、聚焦大尺寸產品來穩定供需，但6月全尺寸電視面板報價仍延續5月下旬以來的平穩走勢，維持持平態勢。

資訊顯示器（MNT）面板部分，集邦分析，在提前備貨動能趨緩下，前幾個月全面大漲的格局在6月已難以延續。目前僅主力規格持續微幅調升，23.8吋FHD面板預估上漲0.2美元，27吋FHD面板預估上漲0.1美元，其餘尺寸與規格則全數轉為持平，顯示面板廠欲全面拉抬報價的難度已明顯增加。

群創 電視面板 友達

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