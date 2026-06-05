COMPUTEX 2026圓滿落幕引爆全球AI商機 買主破11萬人次創新高

外貿協會及台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）2026於5日圓滿落幕，今年各項指標全面刷新紀錄，包括參展廠商、國際買主、論壇參與人次及InnoVEX 2026新創規模等皆創歷年新高。

台北國際電腦展共吸引來自全球152個國家與地區、合計11.13萬名國內外買主來台交流，展現COMPUTEX作為全球AI產業合作、技術展示與商機媒合平台的關鍵地位。

今年COMPUTEX以「AI Together」為主題，聚焦「AI運算」、「機器人與智慧移動」及「次世代科技」三大領域，吸引來自日本、美國、韓國、中國大陸、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等主要市場買主參與，凸顯台灣在全球AI供應鏈與科技創新版圖中的樞紐角色。

展會首度設立「AI機器人區」，串聯上下游供應鏈，完整呈現AI機器人與具身智慧（Embodied AI）相關技術與解決方案，從研發、系統整合到應用落地，展現完整產業生態系。同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過180家參展商，為展會注入更多應用亮點與產業多元性。

COMPUTEX Forum則匯聚來自全球指標企業的28位產業領袖與技術專家，深入探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題，累計吸引超過13,200人次參與，反映AI應用與技術發展持續升溫，帶動產業高度關注。

作為亞洲最具指標性的新創展會平台之一，InnoVEX 2026規模再創新高，新創團隊突破500家，較去年成長逾11%，參展地區涵蓋23國，其中以台灣、日本與韓國為主要來源，持續強化跨國新創交流與技術合作能量。