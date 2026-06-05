快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX 2026圓滿落幕引爆全球AI商機 買主破11萬人次創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）2026於5日圓滿落幕，今年各項指標全面刷新紀錄，包括參展廠商、國際買主、論壇參與人次及InnoVEX 2026新創規模等皆創歷年新高。圖／貿協提供
COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）2026於5日圓滿落幕，今年各項指標全面刷新紀錄，包括參展廠商、國際買主、論壇參與人次及InnoVEX 2026新創規模等皆創歷年新高。圖／貿協提供

外貿協會及台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）2026於5日圓滿落幕，今年各項指標全面刷新紀錄，包括參展廠商、國際買主、論壇參與人次及InnoVEX 2026新創規模等皆創歷年新高。

台北國際電腦展共吸引來自全球152個國家與地區、合計11.13萬名國內外買主來台交流，展現COMPUTEX作為全球AI產業合作、技術展示與商機媒合平台的關鍵地位。

今年COMPUTEX以「AI Together」為主題，聚焦「AI運算」、「機器人與智慧移動」及「次世代科技」三大領域，吸引來自日本、美國、韓國、中國大陸、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等主要市場買主參與，凸顯台灣在全球AI供應鏈與科技創新版圖中的樞紐角色。

展會首度設立「AI機器人區」，串聯上下游供應鏈，完整呈現AI機器人與具身智慧（Embodied AI）相關技術與解決方案，從研發、系統整合到應用落地，展現完整產業生態系。同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過180家參展商，為展會注入更多應用亮點與產業多元性。

COMPUTEX Forum則匯聚來自全球指標企業的28位產業領袖與技術專家，深入探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題，累計吸引超過13,200人次參與，反映AI應用與技術發展持續升溫，帶動產業高度關注。

作為亞洲最具指標性的新創展會平台之一，InnoVEX 2026規模再創新高，新創團隊突破500家，較去年成長逾11%，參展地區涵蓋23國，其中以台灣、日本與韓國為主要來源，持續強化跨國新創交流與技術合作能量。

延伸閱讀

InnoVEX 2026聚焦AI與深科技 資誠頒發新創特別獎助攻新創成長

大奧斯汀亞裔商會率經貿代表團訪台 聚焦AI與半導體供應鏈合作

櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

COMPUTEX圓滿落幕 外資點名這九檔「資料中心硬體概念股」

相關新聞

COMPUTEX 2026今閉幕 吸引11萬名海內外買主來台交流

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」，匯集全球科技領導品牌、新創團隊及產業專家，共同展現AI驅動下的創新成果與未來趨勢。

COMPUTEX 2026圓滿落幕引爆全球 AI 商機 買主破11萬人次創新高

外貿協會及台北市電腦公會共同主辦的COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）2026於5日圓滿落幕，今年各項指標全面刷新紀錄，包括參展廠商、國際買主、論壇參與人次及InnoVEX 2026新創規模等皆創歷年新高。

仁寶電腦子公司 SYLUX 於 COMPUTEX 展示車用 AI 紅外線感知解決方案

仁寶（2324）電腦100%持股子公司SYLUX，亦為車用紅外線感測與AI感知系統的一級供應商(Tier One)，於COMPUTEX 2026展示其最新、已達量產等級的車用感知系統。

巨漢在手訂單110億元　逾6成為AI基礎建設專案

科技業無塵室暨機電空調統包工程廠巨漢今天表示，目前在手訂單新台幣110億元，能見度達2至3年；在手訂單中有6成以上是AI...

GIS 響應 RE100 承諾2040年全球廠區100%使用綠電

GIS（業成集團）為專業觸控顯示模組與先進光學解決方案供應商，產品涵蓋消費性電子、車載、AR/VR光學模組與先進光學元件，服務全球客戶並推動永續製造。公司於6月5日世界環境日宣布響應RE100倡議，承諾於2040年全球廠區將100%使用綠電。

志聖帶頭 G2C+ 聯盟 攜輝達分享半導體設備開發突破

志聖（2467）帶頭的G2C+聯盟宣布，在COMPUTEX 2026展會期間分享G2C+聯盟攜輝達（NVIDIA）在展會攤位分享半導體設備開發的突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。