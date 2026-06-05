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COMPUTEX閉幕 電腦公會：前三大參觀來源國為日、美、韓

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
COMPUTEX 2026現場照片。圖／電腦公會提供
COMPUTEX 2026現場照片。圖／電腦公會提供

COMPUTEX（台北國際電腦展）今天閉幕，主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，因應全球百工百業AI數位轉型與Token Economy需求全面興起，為期四天的展覽共吸引來自152個國家與地區的11萬1312名海內外專業人士參觀，前十大參觀者來源國家與地區為日本、美國、南韓、中國大陸、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞。

台北市電腦公會指出，盛大的人潮和討論熱度，顯示人工智慧（AI）應用落地與Token Economy，已成為全球科技產業與百工百業數位轉型的重要議題。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，匯聚全球科技領導廠商，完整呈現從雲端、地端到終端的 AI 運算供應鏈，打造代理式AI（Agentic AI）、實體AI（Physical AI）、生成式AI（GenAI）、AI Agent、大語言模型（LLM）等關鍵應用發展所需的全球B2B科技生態系。

本屆展覽聚焦AI資料中心、AI伺服器、AI機櫃、AI PC、AI工作站、AI推論晶片、AI龍蝦助理( AI OpenClaw )、800V 高壓直流電（HVDC）電源系統、矽光子（CPO）、液冷散熱、AI 機器人、無人機、電動車、無人載具、ADAS（先進駕駛輔助系統）、5G專網、6G通訊、低軌衛星、太空科技、資訊安全、儲能系統、再生材料、淨零排放等科技新品與解決方案，並延伸至智慧零售、智慧製造、智慧醫療、健康照護、智慧交通、智慧城市等多元應用場域，展現AI從技術創新走向產業落地的關鍵進程。

台北市電腦公會指出，COMPUTEX 2027將於明年6月1日至4日舉辦，歡迎海內外廠商持續關注。

COMPUTEX

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