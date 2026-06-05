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仁寶旗下SYLUX結合邊緣AI技術 COMPUTEX展出車用感知系統

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（ 2324）子公司SYLUX於COMPUTEX展會期間秀出達量產等級的車用感知系統，不僅同時具備車規等級，更有邊緣AI運算能力，替未來仁寶拓展車用市場打下基礎。

仁寶表示，展會期間SYLUX展出其Core與Plus系列紅外線攝影機系統，並整合自有的CDAT（Classification、Distance、Action、Tracking）感知演算法堆疊，可在低光源、夜間及惡劣天候等環境中，即時偵測並分類行人、車輛及弱勢用路人。

SYLUX平台提供高效能且具能源效率的邊緣AI運算能力，專為先進駕駛輔助系統（ADAS）設計，支援包含前方碰撞警示（FCW）與行人自動緊急煞車（PAEB）等關鍵安全功能，並符合包含FMVSS 127在內的新興全球車輛安全法規趨勢。

SYLUX持續透過模擬、數位分身（Digital Twin）技術及可擴展的車用運算架構，優化其開發流程，加速新世代車款專案的驗證與量產導入。

SYLUX執行長Richard Seoane表示，SYLUX專注於提供在傳統感測器最具挑戰性的環境中，仍能穩定運作的量產級安全系統。透過結合真實世界的紅外線感測技術，以及先進的開發與驗證工具，SYLUX正協助汽車產業加速部署更安全的車輛感知系統。

仁寶

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