TrendForce：6月上旬電視筆電面板力守持平 監視器漲勢收斂

研調機構TrendForce（集邦）5日發布6月上旬面板價格預測，研究副總范博毓指出，隨著618促銷與世足賽事等備貨需求逐步告一段落，加上年底促銷備貨動能尚未啟動，電視與IT面板需求均出現放緩跡象。

不過，面板廠已開始彈性調整生產節奏與出貨安排，在電視、筆電（NB）面板價格全面策略性力守持平，監視器（MNT）面板則因備貨動能趨緩，漲勢明顯收斂，僅剩23.8吋與27吋等部分尺寸微幅續漲，全尺寸全面上漲的格局已不復見。

范博毓分析電視面板市況指出，近期電視面板需求已開始逐步放緩，面板廠多半也感受到需求鬆動的狀況，因此陸續在生產節奏與出貨安排上預作調整。

目前面板廠的操作更聚焦在大尺寸面板的生產與出貨，希望能藉此維持市場供需之間的穩定，在面板廠積極調節之下，預期6月份電視面板價格將維持全尺寸持平的態勢。

IT面板市場方面，監視器面板同樣面臨提前備貨動能逐步趨緩的壓力，導致需求開始下滑，加上電視面板價格走勢已轉為持平，面板廠雖然主觀上仍想要持續維持監視器面板價格全面上漲，但實際上要維持前幾個月漲幅的難度已經大幅增加。

目前預估6月份監視器面板價格走勢，僅23.8吋FHD預估上漲0.2美元、27吋FHD預估上漲0.1美元，其餘尺寸與規格皆轉為持平態勢。

至於筆電面板表現則相對穩定，進入6月份伴隨著CPU到貨，品牌客戶稍有增強對筆電面板的需求，使6月份筆電面板需求仍維持在穩定水準。

范博毓坦言，就算需求有支撐，面板廠仍需考量與品牌客戶之間的關係維繫，同時也擔憂下半年需求下滑的風險，必須設法維持出貨動能的穩定，因而對面板價格採取較為持穩的策略，預估6月份筆電面板價格走勢仍將呈現全面持平態勢。