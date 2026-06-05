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駿吉-KY公告更換會計師 推進財報查核

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供

駿吉-KY今（5）日發布重大訊息，配合主管機關就第一季財務報告審閱要求，決議委任「立本台灣聯合會計師事務所」辦理後續重核閱及查核，原委任之安侯建業基於雙方合意終止委任。公司強調，這次更換會計師，是主管機關要求及後續作業時程考量所進行程序調整，非公司財務結構、資金狀況或營運基本面發生重大異常。

金管會日前來函要求就第一季財報補充資料並重新核閱，公司積極配合辦理，並於期限內啟動重核閱程序。由於涉及新任會計師的接任程序、內控制度檢視及必要查核工作，因此需給予會計師合理審計時間，以確保財務資訊完整性與正確性。

駿吉-KY強調，目前公司營運、接單、出貨及客戶合作皆維持正常推進，半導體設備與材料相關業務亦持續依既定規劃拓展中。本次事件主要屬財務揭露與會計程序調整，不影響公司實際現金流、客戶訂單或核心技術發展。

駿吉-KY呼籲，外界應以主管機關公告及公司正式重大訊息內容為準，避免因不完整資訊或市場傳言造成誤解，公司將持續秉持誠信原則，依法辦理各項程序，穩健推動營運發展。

針對市場關注的法規處理，公司表示，依證券相關規定，若未能於主管機關要求期限內完成補正與公告程序，後續可能涉及相關行政裁罰或改善要求，此類情形屬公開發行公司常見之監理程序之一，公司將依法配合辦理並儘速完成相關作業，以維護股東及投資人權益。

公司也進一步說明，本次委任新任會計師事務所後，將全面配合其進行必要查核及資料驗證，並強化內控制度與財務治理機制，提升資訊揭露品質及市場透明度。董事會與經營團隊對公司長期營運與轉型方向仍具高度信心，後續亦將依規定即時公告相關進度。

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