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擴大AI生態系 遠傳投資「桓竑智聯」與「永訊智庫」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）近年透過「遠傳新創加速器」，輔導具潛力新創，透過「共創×共銷×共投」策略，擴大AI生態系，並參與策略投資。遠傳指出，正式完成對新創團隊「桓竑智聯」與「永訊智庫」的策略投資。

遠傳表示，桓竑智聯憑藉獨家專利加密傳輸技術，提供高安全性的智慧監控與商用解決方案；永訊智庫則深耕AI數據分析與產業洞察，協助企業大幅提升營運與決策效率，進一步擴大AI在各產業場域的應用價值。

遠傳更攜手新創團隊，積極推動創新應用落地及商業化。遠傳指出，更進一步與永訊智庫展開ESG數位治理合作，透過其Syber永續管理平台與AI技術，協助完成ESG資料蒐整、揭露管理與報告書編製流程數位化，降低遠傳作業負擔、提升管理效率，並推動供應鏈減碳，展現AI技術應用於企業永續治理的實際成果。

「遠傳新創加速器」由遠傳前瞻產業創新中心主導，已邁入第四年，遠傳表示，透過「共創×共銷×共投」策略，結合遠傳自研「遠傳智靈」AI平台與5G技術，採大帶小模式推動商業媒合，並持續深化輔導計畫，提供資源整合、市場支持與驗證場域，加速創新解決方案落地與推廣。

遠傳

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