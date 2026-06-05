遠傳新創加速器結合AI、5G優勢 推動創新應用落地

遠傳（4904）表示，持續深化台灣新創生態系布局，累計已成功輔導48家潛力新創，成為遠傳推動AI與數位轉型的重要平台，5日舉辦「遠傳新創加速器第四期新創生態系策略交流會」，結合AI、5G優勢，推動創新應用落地商業化。

「遠傳新創加速器第四期新創生態系策略交流會」邀集本期新創團隊與遠傳各事業單位主管交流，探討AI技術應用、實際場域需求與商務合作模式，聚焦「個人用戶數位服務、智慧城市、智慧醫療、企業數位轉型」四大核心領域，協助新創對齊市場需求，加速創新技術落地與商業化，深化企業與新創的合作綜效。

遠傳資訊長暨新創加速器執行長胡德民表示，遠傳新創加速器累計已成功輔導48家潛力新創，成為遠傳推動AI與數位轉型的重要平台。期間遠傳提供豐富的內部專家資源、並舉辦73場高階新創門診，全力協助團隊對接創投與企業策略資源。在遠傳輔導下，新創夥伴累積投資與增資金額已突破新台幣4.5億元，展現亮眼實績。

胡德民進一步指出，遠傳不僅提供資源，更著重實際場域驗證。憑藉5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術，與實戰場域資源，新創夥伴得以在真實情境中驗證與優化技術，逐步發展可落地且具擴展性的解決方案與商業模式。透過深度共創，持續強化遠傳在數位轉型與智慧應用領域的整體布局，並帶動台灣產業創新升級。

遠傳強調，持續推動新創技術導入企業內部應用，透過長期場域驗證，提升創新解決方案的實際效益。第一期新創團隊「JoiiSports虹映科技」，自2022年起與遠傳合作推動「遠傳健康久久」員工計步活動，並逐步導入JoiiSports APP，建立數位化健康管理機制。該合作不僅成功帶動員工運動風氣，也成為企業推動員工健康與ESG實踐的具體案例，展現新創方案在企業內部落地的長期價值。