快訊

人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

孫安佐遭羈押禁見…狄鶯身心重創閉門不出 白冰冰鬆口好友近況

低氣壓發威！下周雨彈襲台「下到發紫發紅」 中南部嚴防海水倒灌

聽新聞
0:00 / 0:00

汎銓取得南韓發明專利 完成台、美、日、韓四大市場專利布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓光損檢測技術專利布局再下一越，取得南韓發明專利，完成台、美、日、韓四大半導體核心市場專利布局。圖為預定今年底推出的光損檢測設備。圖／汎銓提供
汎銓光損檢測技術專利布局再下一越，取得南韓發明專利，完成台、美、日、韓四大半導體核心市場專利布局。圖為預定今年底推出的光損檢測設備。圖／汎銓提供

汎銓科技今（5）日宣布，公司自主研發的「光損偵測裝置（Optical Loss Detection Device）」正式取得韓國發明專利核准領證通知。至此，汎銓已完成台灣、美國、日本及韓國等全球四大半導體核心市場發明專利布局，進一步鞏固公司於矽光子及共同封裝光學（CPO）領域的技術領先地位。

汎銓表示，此次獲准的韓國發明專利，專利核心技術為「光損偵測裝置」，可透過特殊光學成像架構，快速偵測並定位光訊號於光波導、光學元件及光電整合系統中的漏光位置與光損耗來源，協助客戶大幅提升矽光子元件、光晶片（PIC）、光引擎（OE）及CPO產品的研發效率與除錯能力。

隨著人工智慧（AI）運算需求持續爆發，資料中心正快速由傳統電訊號傳輸邁向高速光互連架構，矽光子與CPO技術已成為下一世代AI伺服器的重要關鍵。光損分析與漏光定位能力，更被視為矽光子晶片開發、光模組驗證及CPO封裝量產過程中的核心技術之一。

汎銓科技董事長柳紀綸表示，光損偵測裝置是汎銓跨入矽光子與CPO分析領域的重要核心技術。此次完成台灣、美國、日本及韓國四大半導體核心市場發明專利布局，不僅代表公司技術實力獲得國際專利體系認可，也為未來分析服務、設備銷售及專利授權三軌商業模式建立重要競爭門檻。隨著AI資料中心大量導入矽光子與CPO技術，汎銓將持續扮演產業關鍵技術夥伴角色，協助客戶加速產品開發與量產進程。

汎銓多年來深耕半導體材料分析（MA）與故障分析（FA）技術，並成功將相關能力延伸至矽光子及光電整合領域。目前已建立完整的矽光子分析與量測平台，服務範圍涵蓋PIC Wafer、PIC晶片、Optical Engine、CPO半成品及光模組產品等各階段分析需求，並累積多家國際級晶圓廠、Tier-1 AI客戶、PIC設計公司及光模組廠商實績。

汎銓指出，未來將持續投入矽光子、CPO及AI晶片分析技術開發，並結合全球據點布局優勢，深化與國際客戶合作，掌握AI時代高速光通訊與光電整合產業所帶來的新一波成長機會。

汎銓董事長柳紀綸。圖／聯合報系資料照片
汎銓董事長柳紀綸。圖／聯合報系資料照片

相關新聞

COMPUTEX 2026今閉幕 吸引11萬名海內外買主來台交流

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」，匯集全球科技領導品牌、新創團隊及產業專家，共同展現AI驅動下的創新成果與未來趨勢。

仁寶電腦子公司 SYLUX 於 COMPUTEX 展示車用 AI 紅外線感知解決方案

仁寶（2324）電腦100%持股子公司SYLUX，亦為車用紅外線感測與AI感知系統的一級供應商(Tier One)，於COMPUTEX 2026展示其最新、已達量產等級的車用感知系統。

巨漢在手訂單110億元　逾6成為AI基礎建設專案

科技業無塵室暨機電空調統包工程廠巨漢今天表示，目前在手訂單新台幣110億元，能見度達2至3年；在手訂單中有6成以上是AI...

GIS 響應 RE100 承諾2040年全球廠區100%使用綠電

GIS（業成集團）為專業觸控顯示模組與先進光學解決方案供應商，產品涵蓋消費性電子、車載、AR/VR光學模組與先進光學元件，服務全球客戶並推動永續製造。公司於6月5日世界環境日宣布響應RE100倡議，承諾於2040年全球廠區將100%使用綠電。

志聖帶頭 G2C+ 聯盟 攜輝達分享半導體設備開發突破

志聖（2467）帶頭的G2C+聯盟宣布，在COMPUTEX 2026展會期間分享G2C+聯盟攜輝達（NVIDIA）在展會攤位分享半導體設備開發的突破。

COMPUTEX／緯創展示 Spectrum-X 102.4T 交換機 預計明年第3季量產

緯創於本次COMPUTEX展覽上展示了最新一代Spectrum-X 102.4T CPO交換機，預計明年第3季有機會進入量產階段。公司表示，透過導入CPO技術，將能夠大幅降低能耗以及散熱需求，不過仍會採取水冷散熱，只是數量及管徑大小都會縮減。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。