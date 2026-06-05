趨勢科技加入Anthropic Project Glasswing 強化企業資安能力

趨勢科技5日宣布加入Anthropic最強資安計畫「Project Glasswing」，此合作計畫希望協助各組織辨識並解決關鍵軟體系統中的漏洞。近年來，TrendAI持續與Anthropic等夥伴共同推動資安協作生態系發展，致力於協助企業更快速地發現風險、強化防護能力，並提升整體數位韌性。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，TrendAI將運用Anthropic的Claude Mythos Preview強化軟體程式碼審查與分析，協助威脅情報研究人員將AI驅動的漏洞發掘成果，進一步轉化爲協同漏洞揭露、優先排序修補作業，以及透過漏洞防護與虛擬修補實現可量化的風險降低。

她強調，加入此計畫，利用最新的Mythos模型，將使發現漏洞的速度從幾個月變成幾分鐘，資安業者將可以透過安排補丁（Patch）解決安全漏洞。趨勢科技將攜手最強AI資安模型，讓AI偕同發現問題，趨勢科技則安排最佳修補方案，包括預防可能被攻擊的部位、加速修復嚴重的問題，保護企業資安。

AI正大幅加快漏洞發掘速度， TrendAI將此視為產業發展的正面訊號，也體現開放協作的重要性。近年來，TrendAI持續與Anthropic等夥伴共同推動資安協作生態系發展，致力於協助企業更快速地發現風險、強化防護能力，並提升整體數位韌性。