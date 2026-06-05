COMPUTEX 2026今閉幕 吸引11萬名海內外買主來台交流

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今日圓滿落幕，今年以「AI Together」為題，聚焦「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」，匯集全球科技領導品牌、新創團隊及產業專家，共同展現AI驅動下的創新成果與未來趨勢。

今年COMPUTEX展期吸引來自全球152個國家/地區共計11萬1312位國內外買主來台交流，主要包括日本、美國、韓國、中國、香港、新加坡、越南、印度、泰國及馬來西亞等國家，展現COMPUTEX作為全球人工智慧（AI）產業合作、技術展示與商機媒合的重要平台地位。

AI技術持續快速演進，並加速從虛擬世界走向實體應用。根據PwC旗下Strategy&研究指出，實體AI至2030年有望創造約4300億歐元市場規模，未來3至5年將逐步進入大規模商業部署階段，應用範圍涵蓋製造、物流、醫療、航太等多元產業。

因應此趨勢，COMPUTEX 2026重返世貿一館，首度設立「AI機器人區」，串聯供應鏈共同展示AI機器人和機器人具身智慧（Embodied AI）相關技術與解決方案，呈現從研發到落地的關鍵技術與完整生態系。同時新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，共集結超過180家參展商，為COMPUTEX注入全新亮點。

COMPUTEX 2026主題演講再度匯集全球科技巨擘，聚焦AI運算、邊緣運算、次世代行動平台及智慧移動等關鍵議題，由高通總裁暨執行長Cristiano R. Amon揭開序幕，接續由邁威爾科技董事長暨執行長Matt Murphy、英特爾執行長陳立武，以及恩智浦總裁暨執行長Rafael Sotomayor分享產業觀察與技術發展方向。四場主題演講共吸引6000位觀眾參與，展現全球產業對AI未來發展的高度關注。

COMPUTEX Forum則匯聚來自全球指標企業的28位產業領袖與技術專家，深入探討AI運算、機器人、資料治理等六大核心議題。論壇報名人數較往年成長三倍，充分反映AI議題的高度熱度。論壇內容橫跨基礎架構、運算平台到產業應用與治理策略，協助企業掌握AI規模化部署與商業落地的重要契機。

作為亞洲重要的新創平台，InnoVEX 2026規模再創新高，參展新創團隊突破500家，較去年成長超過11%，以台灣、日本與韓國為前三大參展國家／地區，共吸引來自23國的新創企業參與。今年首度迎來全球最大開放式創新平台暨加速器之一的Plug and Play Taiwan，以及日本新創展覽機構Everidge進駐合作，進一步強化國際創新鏈結與市場拓展機會。

此外，法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，同步展出AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台。論壇則邀集來自法國、日本及美國等，以「AI實業落地」為主軸，探討涵蓋AI基礎設施藍圖、產業導入實務、開源商業模式，以及AI驅動的工作流程與數據策略轉型。

InnoVEX Pitch Contest持續整合「資金」、「算力」與「產業認證」三大關鍵資源，打造「全鏈結資源平台」助力對接參賽團隊與國際創投融資者，加速技術商業化與全球市場布局，最終由RLWRLD獲得本屆大獎。