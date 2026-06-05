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研調：世界盃備貨告一段落 6月電視面板持平

中央社／ 台北5日電

研調機構集邦科技今天公布6月上旬面板報價，因針對618購物節與世界盃足球賽事相關促銷備貨逐步告一段落，近期電視面板需求開始放緩，預期6月電視面板價格將持平。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，面板廠多半感受到電視面板需求鬆動，開始在生產節奏與出貨安排上預作調整，更聚焦在大尺寸面板的生產與出貨，以維持供需之間的穩定。

范博毓指出，6月液晶顯示器（Monitor）面板在提前備貨動能逐步趨緩下，需求已呈現下滑的跡象，加上電視面板價格走勢已轉為持平，面板廠想維持液晶顯示器面板價格全面上漲或維持前幾個月漲幅的難度開始增加，不容易在全尺寸產品見到全面上漲格局。預估6月液晶顯示器面板價格23.8吋FHD上漲0.2美元，27吋FHD上漲0.1美元，其餘尺寸與規格皆轉為持平。

進入6月伴隨著中央處理器（CPU）到貨，品牌客戶增強對筆記型電腦面板需求，6月筆電面板需求仍在穩定水準。不過，面板廠需考量與品牌客戶之間的關係維繫，並擔憂下半年需求下滑的風險，仍需維持出貨動能的穩定下，對面板價格採取較為持穩的策略。預估6月筆電面板價格仍全面持平。

電視面板 世界盃

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