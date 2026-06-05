堡達：下半年被動元件仍有缺貨潮 市場不排除再漲價

被動元件代理商堡達總經理李茂洋今天預期，下半年被動元件仍有缺貨潮，今年被動元件市況景氣可期，產品可能還有一波漲價走勢，堡達今年業績可持續成長，受惠人工智慧AI伺服器和資料中心高階主被動元件拉貨力道。

展望下半年，堡達說明，隨著全球景氣回穩及新興應用持續擴大，公司將持續強化營運韌性，把握市場成長契機。

堡達下午舉行線上法人說明會，李茂洋指出，堡達持續受惠AI應用對高階產品拉貨，持續向日本松下電子調貨因應，終端客戶布局往中國大陸以外發展，例如東南亞市場，堡達交貨也跟著終端客戶需求轉移到越南等地，整體交貨沒有影響。

李茂洋指出，堡達在網通設備領域，也持續受惠AI應用800G交換機拉貨力道。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）等被動元件價格走勢，李茂洋評估，被動元件仍在價格高點，不排除還有一波漲價走勢。

堡達說明，今年受AI人工智慧、車用電子及新能源等應用持續推動，電子產業需求維持穩健成長，高階應用帶動市場動能提升。被動元件市場在高階產品線需求帶動下，表現逐步增強。

面對市場變化，堡達表示，產業仍以庫存管理、提升供應彈性及穩定現金流為重點，降低外部不確定性影響。

堡達指出，持續關注半導體與終端市場發展，並彈性調整採購及出貨策略。

根據資料，堡達主要代理產品包括日本松下（Panasonic）導電型高分子電容、松下電子零組件、日本指月電機（Shizuki）電容等，以及布局CO2熱泵、細胞培養機等。目前AI伺服器及整體伺服器業績占比約14%。