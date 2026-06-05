扶植智慧機器人產業 卓揆：政府預計4年投入200億元

關心台灣AI機器人產業，行政院長卓榮泰5日前往台中市參訪旭東機械工業股份有限公司時表示，為協助國內智慧機器人產業發展，政府透過跨部會合作推出「智慧機器人產業推動方案」，2026至2029年預計投入200億元。此外，除經濟部每年投入約100多億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」外，賴總統已宣布未來8年將再投入1千億元，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，同時將納入新創產業，未來每年平均預算規模將上看250億元。

卓榮泰指出，除了「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」未來將成為帶動台灣高科技產業發展的雙引擎之外，政府也以台南沙崙、六甲、柳營基地來建構大南方機器人生態系，並鏈結中部既有的精密機械、工具機、自動化及航太產業，強化臺中地區產業在機器人零組件、控制系統、整機設備及智慧製造應用的角色，帶動中部產業共同切入智慧機器人的供應鏈。因此，此行前來旭東機械公司，除了瞭解該公司過去40年來，從傳統自行車設備跨足半導體、AI伺服器、航太等領域的升級轉型過程，也希望與「台灣AI機器人產業大聯盟」的企業先進交流座談，瞭解未來AI機器人在臺灣的發展，以及與國際鏈結布局。

卓榮泰表示，旭東機械公司是具備光、機、電、軟技術，資通訊、演算力整合能力的精密機械設備供應商，全球員工計833人，其中583人在台灣，每一位員工都是金頭腦。卓榮泰也肯定旭東機械公司透過持續精進自身技術研發實力，使事業能夠不斷蒸蒸日上。

卓榮泰指出，缺工、人力高齡化及供應鏈重組三項問題同時存在我國產業之中。對此，勞動部已就如何引進更多勞動力做了許多努力，力道及速度如仍不足，政府會立刻加強；也期盼透過各種替代人力方案解決人力高齡化現象。至於供應鏈重組，確實提供台灣一個全新的機會，尤其全世界目前對於「非紅供應鏈」有更高的信賴感，因此台灣必須提供產品品質保證，讓世界可以信賴、依靠並共同合作。有鑑於此，政府提出的「AI新十大建設」或「十三項戰略產業」，都將矽光子、量子、AI機器人及無人載具列為當中重要的項目，並會用更多政策力道及預算編列，協助各產業進一步發展。

卓榮泰進一步說，國家科學及技術委員會與經濟部合作推出「智慧機器人產業推動方案」，2026至2029年預計投入200億元，包括科技預算100億元、國發基金100億元，由國科會負責前瞻技術與研發布局；經濟部負責產業生態系、供應鏈及場域應用、標準檢測與驗證、海外市場拓銷等推動；數位發展部協助AI、資安及數位應用環境建置；教育部及勞動部則推動人才培育與產學合作，期望帶動製造業、服務業與相關供應鏈共同升級，打造全世界信賴的供應鏈。

卓榮泰也提到，美國政府「聯邦公報」於美東時間5月28日正式公告「台美投資合作備忘錄（MOU）」中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施回溯自2026年5月1日起生效，其中包含「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅，只課徵MFN（最惠國待遇稅率）」。這也讓我國與歐盟、日、韓有相同的競爭基礎點，有助提升產業海外競爭力。

卓榮泰強調，機器人產業未來的發展目標之一，就是要帶動傳統產業的發展，除了透過「以大帶小」方式，現在也需要先壯大小規模的傳統產業，進而成為科技產業、新興產業的垂直、穩定供應鏈一環。對此，經濟部自2025年啟動「中小微企業多元振興發展計畫」後，每年投入約100多億元，協助中小微企業發展，而賴總統日前宣布未來8年將再投入1千億元，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，未來每年平均預算規模將上看250億元。同時，經濟部也刻正草擬《中小微企業轉型升級發展條例》，將「中小微企業多元振興發展計畫」相關方案法制化，未來不僅納入中小微企業，也會將新創產業涵蓋其中，給予新創產業更多支持。

卓榮泰進一步表示，除了產業設備升級、技術升級之外，考量中小微企業有將近1千萬名就業人口，為照顧勞工朋友工作福利與職業安全，並積極培育相關人才，此次《中小微企業轉型升級發展條例》草擬過程中，也特別加入勞動部參與，希望促進更和諧的勞資關係，提升整體勞動力。

卓榮泰說，儘管世界局勢仍未穩定，但臺灣已成功度過許多國內災害、對美關稅談判，以及全球區域軍事衝突的難關，並持續穩健壯大國內產業基礎、資本市場，及強化勞資關係。卓院長強調，現在是臺灣最好的時代，政府將持續往好的方向前進，也期盼產業公協會及地方政府與中央攜手合作，協助國內各行各業快速發展。