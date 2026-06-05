博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

美國網通與晶片大廠博通（Broadcom）日前公布財報，繳出優於預期的成績單，但因市場期待過高，股價於財報後出現明顯震盪。對此法人認為，此波回檔偏向漲多後修正，在AI長線需求持續擴張下，基本面並未出現反轉，反而提供投資人分批布局的機會。

中信數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿表示，觀察博通此次財報，AI相關業務仍維持高速成長，公司亦強調目前仍處於供不應求狀態，顯示AI算力需求並未降溫。至於市場關注博通未進一步調升中長期AI營收目標，主因與客戶資料中心建置時程、電力供應與整體基礎設施配套進度有關，並非需求轉弱，整體產業結構仍屬穩健。

展望後市，陳雯卿指出，博通具備三大利多支撐。首先，AI需求仍強，但營收上修節奏取決於客戶端資本支出進度，短期成長曲線可能出現波動，惟趨勢向上不變；其次，在產品競爭力方面，博通於客製化晶片與高速傳輸領域持續領先，訂單能見度明顯拉長，已逐步朝長周期接單模式發展；第三，在產能掌握與交付能力上，博通長期與晶圓代工廠維持穩定合作關係，有助於確保出貨穩定，形成競爭優勢。

她進一步指出，市場短線反應集中於博通下一季財測未高於預期，但從基本面來看，博通仍是AI基建中不可或缺的重要角色。尤其在高速網路、資料中心互聯與客製化運算晶片等領域，均為AI擴張的關鍵環節，長期成長動能明確。

在此背景下，投資策略亦可從單一個股延伸至整體產業布局。陳雯卿表示，隨著AI發展進入基礎建設階段，投資焦點不僅在晶片，更需涵蓋資料中心、網路傳輸與電力供應等環節，其中光通訊與電力基礎建設更是支撐AI大規模運算的必要條件。

中國信託投信指出，009819聚焦「算力與電力」兩大AI關鍵主軸，成分股涵蓋半導體、網通設備、資料中心及能源供應相關企業，除博通外，亦有日前被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名將成下一家兆元市值企業的邁威爾（Marvell），可望同步掌握AI算力提升與電力需求爆發的雙重成長動能。透過ETF投資，能有效分散單一個股波動風險，並參與AI產業長期發展趨勢。

陳雯卿建議，當前AI產業仍處於高速成長初期，短線股價波動在所難免，投資人可將回檔視為中長線布局契機，透過聚焦半導體或能源、資料中心等主題型ETF分批進場，掌握算力、光通訊與電力三大長線題材，參與AI新基建帶來的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。