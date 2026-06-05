仁寶電腦子公司 SYLUX 於 COMPUTEX 展示車用 AI 紅外線感知解決方案

仁寶（2324）電腦100%持股子公司SYLUX，亦為車用紅外線感測與AI感知系統的一級供應商(Tier One)，於COMPUTEX 2026展示其最新、已達量產等級的車用感知系統。

展會期間，SYLUX展出其Core與Plus系列紅外線攝影機系統，並整合自有的CDAT™(Classification、Distance、Action、Tracking)感知演算法堆疊，可在低光源、夜間及惡劣天候等環境中，即時偵測並分類行人、車輛及弱勢用路人。

SYLUX平台提供高效能且具能源效率的邊緣AI運算能力，專為先進駕駛輔助系統（ADAS）設計，支援包含前方碰撞警示（FCW）與行人自動緊急煞車（PAEB）等關鍵安全功能，並符合包含FMVSS 127在內的新興全球車輛安全法規趨勢。

SYLUX持續透過模擬、數位分身（Digital Twin）技術及可擴展的車用運算架構，優化其開發流程，加速新世代車款專案的驗證與量產導入。

SYLUX執行長Richard Seoane表示：「SYLUX專注於提供在傳統感測器最具挑戰性的環境中，仍能穩定運作的量產級安全系統。透過結合真實世界的紅外線感測技術，以及先進的開發與驗證工具，我們正協助汽車產業加速部署更安全的車輛感知系統。」

此次展示亦突顯SYLUX能夠在符合車規等級的邊緣運算平台上，部署先進感知技術，並支援未來車輛架構的高度可擴充整合。憑藉Core、Plus與Prime系列紅外線攝影機產品組合，SYLUX為車廠提供從具成本效益的法規符合方案，到高效能先進駕駛輔助與新世代車輛平台所需的彈性解決方案。