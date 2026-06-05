GIS 響應 RE100 承諾2040年全球廠區100%使用綠電

GIS（業成集團）為專業觸控顯示模組與先進光學解決方案供應商，產品涵蓋消費性電子、車載、AR/VR光學模組與先進光學元件，服務全球客戶並推動永續製造。公司於6月5日世界環境日宣布響應RE100倡議，承諾於2040年全球廠區將100%使用綠電。

GIS表示，藉由本次響應，展現公司對守護地球環境的堅定承諾，也彰顯集團營運朝更環保和永續方向邁進的決心。公司將運用能效提升、園區自建太陽光電系統、綠電（PPA）使用、綠證購買、綠能基金投資等多元措施，並建立短、中、長期的規劃，積極開發各種可再生能源使用。未來，集團也希望能夠通過響應RE100，進一步推動市場變革，發展可再生能源，帶動供應鏈，提高綠電使用量。

RE100是一項全球倡議，匯聚全球最具影響力、承諾使用100%再生電力的企業。該倡議由Climate Group主導，致力於推動全球電網邁向100%再生能源，不僅透過會員企業的直接投資帶動改變，也積極與政策制定者合作，加速潔淨經濟轉型。目前，RE100已擁有超過440家會員，成員涵蓋家喻戶曉的品牌企業，以及製造業與材料供應商等不同產業。

RE100負責人奧利．威爾遜（Ollie Wilson）表示，超過35家總部位於台灣的公司是RE100的成員，很高興GIS也加入了他們，共同推動市場變革，並發出一個強有力的訊號：使用可再生電力具有良好的商業意義。