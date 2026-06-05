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巨漢在手訂單110億元 逾6成為AI基礎建設專案
科技業無塵室暨機電空調統包工程廠巨漢今天表示，目前在手訂單新台幣110億元，能見度達2至3年；在手訂單中有6成以上是AI基礎建設專案。
巨漢召開線上法人說明會指出，在半導體與AI基礎建設需求強勁帶動下，第1季營收攀高至19.26億元，稅後淨利4.43億元，營收與獲利皆創下歷年同期新高，每股純益6.72元。
巨漢指出，目前在建指標專案包含日月光的空調與無塵室擴建、緯創竹北AI園區、旺矽湖口新廠、瑞儀光電高雄7廠及南亞科5A廠等。
巨漢統計，至今年5月在手訂單金額110億元，其中，有超過6成為AI基礎建設專案，能見度達2至3年，將配合客戶進度動態調整認列業績。
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