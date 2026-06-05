巨漢在手訂單110億元　逾6成為AI基礎建設專案

關心台灣AI機器人產業，行政院長卓榮泰5日前往台中市參訪旭東機械工業股份有限公司時表示，為協助國內智慧機器人產業發展，政府透過跨部會合作推出「智慧機器人產業推動方案」，2026至2029年預計投入200億元。此外，除經濟部每年投入約100多億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」外，賴總統已宣布未來8年將再投入1千億元，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，同時將納入新創產業，未來每年平均預算規模將上看250億元。

2026-06-05 15:37