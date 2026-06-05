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志聖帶頭 G2C+ 聯盟 攜輝達分享半導體設備開發突破
志聖（2467）帶頭的G2C+聯盟宣布，在COMPUTEX 2026展會期間分享G2C+聯盟攜輝達（NVIDIA）在展會攤位分享半導體設備開發的突破。
在展會期間輝達等已正式引用並揭露合作進度，G2C+聯盟也說明，導入NVIDIA Omniverse與OpenUSD標準化數位資產架構，為半導體設備量身打造超擬真的「數位孿生平台」。
依據說明，G2C+聯盟打造Sim-to-Real翻轉設備開發三大優勢。
第一、首度導入OpenUSD標準架構：運用NVIDIA Omniverse™技術，打破數據壁壘，建構超擬真設備虛實整合環境。
第二、打造Sim-to-Real開發模式：從物理模型、虛擬模擬、驗證到數位孿生，在虛擬環境中提前完成最佳化。
第三、極致縮短產品周期：探索Extreme Co-Design創新模式，研發時程暴風式縮短、試錯成本降到最低。
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