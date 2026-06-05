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COMPUTEX／緯創展示 Spectrum-X 102.4T 交換機 預計明年第3季量產

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯創董事長林憲銘與執行長林建勳。記者王郁倫攝影/聯合報系資料照
緯創董事長林憲銘與執行長林建勳。記者王郁倫攝影/聯合報系資料照

緯創於本次COMPUTEX展覽上展示了最新一代Spectrum-X 102.4T CPO交換機，預計明年第3季有機會進入量產階段。公司表示，透過導入CPO技術，將能夠大幅降低能耗以及散熱需求，不過仍會採取水冷散熱，只是數量及管徑大小都會縮減。

Spectrum-X 102.4T CPO交換機搭載32顆光引擎，每一顆傳輸速度為3.2T，以光學共封裝（CPO）的形式整合在ASIC周圍。同時配備16顆外部雷射光源（ELS），每一顆對應到兩顆光引擎，提供其光源。

藉由將電替換成光，這台CPO交換機相較於同規格的電訊號交換機，能夠省下約1,000瓦的功耗，這同時意味著散熱需求大幅降低，水冷管的數量及管徑大小都能夠縮減。緯創指出，在CPO交換機中，主要發熱點有三，分別是ASIC晶片、光學引擎、以及外部雷射模組，將會是散熱布局重點。

緯創 computex

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