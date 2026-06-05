代理 AI 需求強勁 法人調升嘉澤目標價

嘉澤（3533）受惠代理AI需求強勁，帶動今年伺服器出貨量成長35%至40%，加上新平台滲透率提升，看好價量雙增效應，法人上修今、明年伺服器營收成長率各達67%、45%，並調高目標價。

投顧法人分析，嘉澤第1季營收93.28億元，其中伺服器營收占比跳升至51%，季增18%、年增66%，主要拜新平台滲透率提升，且通用伺服器出貨優於預期，預期第2季伺服器季增15%，筆電小幅季增，但原物料漲價仍影響毛利率表現。

展望下半年，法人指出，隨伺服器CPU漲價及交期拉長，嘉澤伺服器Socket訂單拉長為一至兩季，超微（AMD）預期下半年伺服器出貨較上半年成長15%，有利成長動能延續，原物料價格影響逐步下滑，且高毛利率伺服器營收比重達52%至55%，將使毛利率回到50%以上。

在代理AI帶動下，法人預估嘉澤今年伺服器出貨量年增35%至40%，下半年新平台Oak Stream及超微Venice SP7開始出貨，針腳數分別較上代增加約59%、22%，並支援PCIe Gen 6，帶動產品規格升級，第4季新平台滲透率達30%以上，估產品單價增幅達25%。