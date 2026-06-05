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AI Agent與邊緣運算崛起，研華搶占智慧轉型關鍵位置

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，AI未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。記者鍾張涵／攝影
研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，AI未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。記者鍾張涵／攝影

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華全球夥伴大會WPC（World Partner Conference），首度與 COMPUTEX展覽同步舉行，研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，AI未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。

研華日前股東會上通過每股配發11.2元現金股利，包含經常現金股利9.2元及特別現金股利2元，總配發率達91.4％。財報則顯示，研華全年合併營收達新台幣708.82億元，年增18.56%，創歷史新高；營業毛利281.98億元，毛利率39.8%；合併稅後淨利達105.92億元，年增17.6%；全年每股稅後盈餘（EPS）達12.25元，營收與獲利皆維持雙位數成長。

研華股價自五月以來一路奔高，從369元附近漲至530元高位，6月後仍隨電腦展向上走揚，唯今（5）日回檔震盪至493元附近震盪觀望。

研華董事長劉克振認為，AI將成為推動企業升級的新基礎建設，研華深耕邊緣運算並站在AI應用落地的最前線，將持續以Edge AI、AI Agent與WISE解決方案，串聯全球夥伴生態系，加速AI從雲端走向邊緣、從數位世界進入實體場域。

張家豪表示，研華目前已積極布局智慧製造、醫療、零售、能源、半導體、AMR、自主機器人及人形機器人等應用領域，並進一步提出Physical AI Robotics核心架構與關鍵模組，整合邊緣運算、多感測融合到機器人軟體開發套件 Robotic Suite，加速跨產業機器人應用的快速部署。

研華 財報 張家豪

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