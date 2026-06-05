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InnoVEX 2026聚焦AI與深科技 資誠頒發新創特別獎助攻新創成長

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
資誠創新諮詢公司董事劉冠志(左)頒發2026 InnoVEX創新競賽「資誠新創特別獎」予安美洛生技公司。圖／資誠提供
資誠創新諮詢公司董事劉冠志(左)頒發2026 InnoVEX創新競賽「資誠新創特別獎」予安美洛生技公司。圖／資誠提供

亞洲指標新創展會InnoVEX 2026於6月2日至5日於台北舉行，備受矚目的InnoVEX創新競賽（InnoVEX Pitch Contest）於6月4日登場。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今年再度受邀擔任決賽評審，同時提供入選決賽團隊「資誠新創特別獎」一名，提供價值超過一萬美元的新創輔導資源，期透過專業顧問能量加速新創企業成長。

「資誠新創特別獎」內容包含：加入創業成長加速器，享六個月的輔導計畫、潛在商機及投資人媒合、至少十小時的諮詢時數以及加速器共同行銷及媒體曝光等資源；提供商業顧問諮詢、稅務諮詢、風險與公司治理諮詢、出場策略諮詢、法律諮詢、財稅諮詢、國際化策略諮詢等多項服務。

電腦公會表示，隨著AI技術快速從雲端運算走向實體世界，AI應用已從單一軟體服務擴展至智慧裝置、機器人、移動載具與各式產業場景，「實體AI（Physical AI）」正成為下一波科技發展關鍵。因此，InnoVEX創新競賽（InnoVEX Pitch Contest）除聚焦AI、半導體與深科技創新外，今年亦特別強化與消費市場及應用場景的連結。

本年度InnoVEX創新競賽共吸引來自22國，超過180組新創企業報名；於活動前遴選出入圍決賽的15組新創，4日決賽中上台進行簡報及問答，評審團在簡報環節結束後決定得獎者並於賽後進行頒獎典禮。資誠創新諮詢公司董事劉冠志擔任決賽評審，最後評選出安美洛生技為「資誠新創特別獎」，安美洛生技以分子技術為核心的研發平台，在技術創新與市場發展潛力表現出色而獲獎。

此外，在5日的「Top 15 Matchmaking」活動中，資誠創新諮詢公司董事陳家傑與數家新創企業進行一對一交流，對新創企業經營管理議題提供諮詢與建議，分析新創擴展市場的策略，也分享資誠如何協助新創對接國際，擴大技術能量進而協助社會發展，而針對新創關注的國際稅務議題，則提供可連結PwC專家諮詢的機會。

資誠多年來持續耕耘新創生態圈，資誠創業成長加速器自2018年成立至今已培育79家潛力新創，結合財務、稅務、法律、管理顧問服務，協助新創獲得投資總額超過新台幣20億元。面對產業數位轉型、永續發展與創新經濟的快速變化，資誠持續以專業顧問服務與科技化工具為基礎，協助新創企業強化營運體質、建立成長策略，並將創新解決方案導入更廣泛的企業與市場應用情境。

資誠 半導體 團隊

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