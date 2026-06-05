CSP自研AI晶片會削弱輝達？黃仁勳：我們打造的是非常不同的東西

雲端服務供應商（CSP）近年持續加大自研AI晶片投資，外界關注是否可能降低對輝達（NVIDIA）的依賴。輝達執行長黃仁勳今（5）日離台前表示，輝達正在打造的是非常不同的產品與系統，而且輝達非常擅長這件事。

黃仁勳指出，全球確實存在許多競爭，但輝達會持續努力、持續競爭。他表示，自己的期待是輝達將繼續成為全球最佳，並持續支援各大客戶，包括Google、AWS與Meta等重要雲端與AI生態系夥伴。

黃仁勳表示，Google是輝達非常重要的合作夥伴，也是重要客戶，同時也是輝達架構的重要市場推廣夥伴；AWS同樣是輝達非常重要的客戶與市場推廣夥伴。至於Meta，黃仁勳指出，輝達協助Meta大幅擴展AI與機器學習規模，並投入大量工程資源提供支援。

他強調，對這些合作關係都非常感謝，也期待未來夥伴關係持續成長、茁壯。即使CSP投入自研晶片，輝達仍透過完整架構、系統整合與工程能力，持續在AI基礎設施中扮演關鍵角色。

黃仁勳也提到，目前整體供應鏈產能仍相當吃緊，主因是需求太強、輝達成長速度太快。即使公司規模已經很大，仍能達成近乎年增100%的成長，令許多人相當驚訝，而他也預期輝達的成長仍將持續。

此外，黃仁勳表示，輝達也是記憶體的直接採購者，因為輝達系統本身與記憶體高度整合，因此輝達是全球最大的記憶體買家之一，並在南韓擁有非常重要且優秀的合作夥伴。