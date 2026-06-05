致伸導入高通 Edge AI 平台 推新世代智慧會議解決方案

致伸（4915）持續深化 AI Sensor Fusion（AISF，AI感測融合） 技術布局，並結合高通的處理器支援，強化智慧會議解決方案發展。透過整合 AI 視訊協作、專業聲學設計、會議空間整合經驗與ODM+服務模式，致伸集團協助客戶加速打造更智慧、更易部署且具規模化的智慧會議產品，滿足混合辦公與智慧協作持續成長的市場需求。

展望未來，致伸表示，將持續深化與高通技術公司的合作，並攜手全球生態系夥伴推動 AI 智慧會議應用發展。透過整合視覺、聲學、人機介面與 Edge AI 核心技術，致伸集團將持續協助客戶加速 AI 創新落地，打造更智慧、更高效且更具競爭力的新世代會議體驗。

致伸表示，隨著AI運算逐步由雲端走向邊緣裝置，企業對會議設備的需求已從影像與聲音傳輸，進一步演進為即時 AI 感知、智慧取景、語音互動、裝置管理與跨平台整合能力。如何將先進 AI 平台能力快速轉化為可量產、可部署且具市場競爭力的產品，已成為企業客戶的重要課題。

致伸集團透過 AI Sensor Fusion （AISF）架構，整合視覺、聲學、人機介面及 Edge AI 等核心技術，打造具備環境感知、智慧互動與即時決策能力的會議解決方案，協助客戶降低產品開發複雜度，加速創新產品上市時程。

在產品平台方面，致伸會議解決方案產品組合的核心，為一套基於 Qualcomm Dragonwing™ Q-7790 處理器的參考設計平台，專為新一代視訊協作與 Video Bar 應用打造。透過運用 Dragonwing Q-7790 處理器的邊緣AI運算能力，該平台整合 AI 驅動視訊處理、多攝影機支援，以及先進音訊與智慧功能於量產就緒的會議解決方案之中，協助客戶縮短開發週期並加速產品上市時程。

集團旗下 Tymphany 長期深耕專業音響與聲學技術領域，擁有豐富的空間聲學設計與空間系統整合經驗。透過在麥克風陣列、語音強化、聲音優化及空間聲學等領域的技術優勢，進一步提升會議產品在不同空間環境下的聲音表現與使用體驗，協助客戶打造更高品質且具差異化競爭力的會議系統。

透過 ODM+ 模式，致伸提供客戶從市場需求洞察、產品規劃、技術開發、系統驗證到量產交付，提供一站式支援服務，有效降低開發風險並縮短產品上市時程。

同時，透過集團Mega Supplier 策略所建立的垂直整合能力，進一步整合視覺模組、聲學技術、人機介面、系統設計與全球製造資源，提升供應鏈韌性與量產效率。在此架構下，高通技術公司透過尖端平台提供高效能運算與 AI 推論能力，而致伸則透過 AISF、Tymphany 專業聲學及 ODM+ 整合能力，協助客戶將創新概念快速轉化為可量產的智慧會議產品。