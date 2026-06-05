黃仁勳離台喊 COMPUTEX 成功：台灣在 AI 核心位置更關鍵

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日早上離台，轉往南韓首爾。他在離台前表示，這次行程「對所有人而言都非常成功」，輝達在南韓也有重要供應商與合作夥伴，因此返程途中將順道前往南韓，感謝大家的辛勞，並為今年下半年與明年提前做好準備。

黃仁勳指出，今年下半年與明年的規模將比今年更大，所有合作夥伴都必須準備好。他表示，輝達在台灣已有120家供應鏈夥伴，並已將下半年供應量提高至原先的兩倍；其中，Grace Blackwell仍處於非常高量的生產階段，Vera Rubin也開始進入量產，意味著今年下半年與明年供應鏈都將非常忙碌。

談及今年COMPUTEX的變化，黃仁勳表示，隨著新一波電腦革命展開，台灣在全球AI產業鏈中的核心地位更加鮮明。他指出，輝達一路走來的成功，離不開台灣供應鏈與合作夥伴的支持；而隨著AI新產業成形，未來數年全球將生產規模達數兆美元的運算設備，台灣也將在其中扮演關鍵角色，讓他對台灣未來發展感到相當振奮。

黃仁勳也提到，輝達已將COMPUTEX打造為主要GTC大會之一。每當輝達舉辦GTC，全球產業都會聚集在一起，而COMPUTEX本身的能量與熱度，也自然與GTC結合並被進一步放大。他表示，很高興能推動台灣成為GTC的重要樞紐。

針對供應鏈產能，黃仁勳坦言，目前整體供應鏈產能都相當吃緊，主因是需求太強、輝達成長速度太快。他指出，即使輝達規模已經很大，仍能達成近乎年增100%的成長，令許多人相當驚訝，而公司成長仍將持續。

黃仁勳最後則以幽默語氣向台灣道別。他笑說，台灣需要休息，所有餐廳需要休息，夜市也需要休息，大家也都需要休息；但他也表示，自己會盡快再回到台灣。