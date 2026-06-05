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AI 全面上車！「和泰小金雞」車美仕發表智慧車載系統重塑人車互動新體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
車美仕發表全新「AI智能車載系統」，提供車主最好的智慧移動夥伴。車美仕提供
車美仕發表全新「AI智能車載系統」，提供車主最好的智慧移動夥伴。車美仕提供

和泰集團旗下車美仕瞄準AI需求商機。5日正式發表全新「AI智能車載系統」，整合生成式AI、大數據分析、智慧導航、安全輔助與健康管理等關鍵技術，打造兼具智慧化、安全性與人性化體驗的新世代智慧座艙，開啟AI移動服務全新篇章。

車美仕指出，隨著生成式AI技術快速躍進，人工智慧正加速從辦公室應用延伸至日常移動場景，重塑人與車之間的互動關係。傳統車載系統多以資訊顯示與娛樂功能為主，而新世代AI智能車載系統則全面升級為「智慧移動助理」，讓車輛從單純的交通工具，進化為能理解需求、主動協助並即時互動的移動夥伴，重新定義駕駛體驗。

本次AI智能車載系統預計於6月正式上線，首波將搭載於Toyota Corolla Cross與Toyota Corolla Altis車型，後續也將逐步擴展至Toyota Prius PHEV、Toyota Corolla Sport等車款，全面擴大AI智慧移動服務的應用版圖。

在AI語音服務方面，系統導入大型語言模型（LLM），提供更自然、更貼近人類語境的對話體驗。車主可透過語音即時查詢導航資訊、目的地周邊環境，甚至直接詢問車載系統功能與操作方式，大幅降低使用門檻，全面提升行車便利性與直覺操作體驗。

智慧導航部分，系統結合AR街道實景導引與即時交通資訊分析能力，並延伸至全台18座大型停車場智慧出口指引、室內停車場導航與道路天候風險提示等功能，協助駕駛者精準規劃路線，有效降低迷航風險與行車不確定性。

在行車安全領域，系統導入AI視覺辨識與3D環境模型技術，可即時呈現道路環境資訊、紅綠燈號誌狀態、前車起步提醒與行人警示等多項功能，協助駕駛即時掌握周遭路況，進一步提升整體行車安全防護層級。

此外，車美仕亦首度將「AI健康守護」概念導入車載系統，並與 Garmin Health Guard 合作，整合睡眠與壓力等健康數據，提供個人健康指數分析。未來更將透過AI進一步判讀駕駛狀態，主動提醒休息、建議運動，並推薦周邊活動地點，協助車主維持最佳身心狀態，打造更貼心的移動照護體驗。

車美仕強調，AI智能車載系統不僅是產品升級，更象徵企業角色從「汽車用品供應商」正式邁向「智慧移動服務提供者」的重要轉型。展望未來，車美仕將持續深化AI技術應用，推動智慧移動服務持續進化，實現「車懂人、人享受移動」的願景，為TOYOTA車主帶來更智慧、更安全、更具溫度的全新移動生活體驗。

和泰 AI 車美仕

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