拿錢包給黃仁勳簽名慘變散財童子！千元鈔全被發給Show Girl 結局神反轉

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前旋風訪台，出席台北國際電腦展（Computex）期間所到之處都吸引大批粉絲追隨，不少民眾搶著合照、索取簽名，香港科技媒體HKEPC小編就在Threads上分享一段互動的趣事。

HKEPC小編前天（3日）在Threads分享，自己趁活動空檔拿出錢包請黃仁勳簽名，沒想到對方打開錢包後，竟將裡面的鈔票一張接一張拿出來，並在鈔票上簽名送給現場的Show Girl們。他笑稱，前兩三張還能接受，到了第三張開始有些緊張，沒想到黃仁勳最後把10張鈔票全數發出去，讓他當場傻眼，心想至少該留一張讓自己搭車回家，好在後來黃仁勳有跑回來掏錢還給他。

畫面曝光後引發討論，HKEPC小編昨天再度發文補充更多細節。他表示，黃仁勳打開錢包後，先指著自己向Show Girl介紹說：「看到那個男人了嗎？他很有錢，而且人很好！」接著拿出錢包裡的現金，作勢要送給她們，並轉頭詢問他：「她們愛你啊，這樣可以嗎？」他當時則回應「Never mind」，因此強調整件事有被徵求同意，絕對沒有構成偷竊罪。

小編透露，當時錢包內共有7張1000元、1張500元及2張100元，總計7700元現金。黃仁勳把錢發完後，還在已經空空如也的錢包上簽名後歸還。雖然代價看似不小，但能獲得偶像親筆簽名，仍讓他相當興奮，笑說「其實錢並沒有消失，只是變成了自己喜歡的形狀而已」。

更讓他意外的是，過了一段時間後，黃仁勳還特地折返回來尋找他，並將現金全數歸還，而且直接換成10張1000元鈔票，等於比原本多了2300元。此外，黃仁勳還在其中一張千元鈔票上簽名留念。小編表示，事後已收到不少私訊詢問是否願意出售這張獲得「老黃加持」的千元「錢母」，甚至有人開出20倍價格收購，讓這場意外插曲再添話題。