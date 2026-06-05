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AI 代理時代來臨 一把掌握概念股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
那斯達克指數成立以來，錯過漲幅最大交易日對報酬的影響。（資料來源︰彭博資訊）
那斯達克指數成立以來，錯過漲幅最大交易日對報酬的影響。（資料來源︰彭博資訊）

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會聲稱AI代理時代已經到來，為供應AI代理的應用需求，打造全新Vera Rubin平台與首款專為AI代理設計的Vera CPU，還預計AI代理專用CPU市場可能超越過去所有CPU市場；Intel執行長陳立武也稱，隨AI代理興起，CPU在AI架構中的重要性正在提升，特別在強化學習、編排、推論等應用上，CPU需求明顯增加為Intel帶來新的成長機會，這些言論也讓投資人對未來的AI發展更有信心，AI代理甚至有望逐漸觸及個人裝置，如：AI PC、AI筆電。

隨近期AI龍蝦OpenClaw爆紅、Anthropic的Claude模型展現強大AI工作能力，再加上黃仁勳的「AI代理時代來臨」一席話，讓市場更樂觀看待AI發展腳步，AI代理需動調多種軟體來執行任務，為讓AI代理順利運作，需要強大AI模型、CPU、記憶體、傳輸、網路安全能力，相關領域均有望受惠。富蘭克林投顧表示，富蘭克林坦伯頓科技基金許多持股便與這些領域相關，如：OpenAI、Anthropic、Nvidia、ARM、AMD、台積電（2330）、美光、三星電子、Coherent、Lumentum、益華電腦、Cloudflare、Crowdstrike，坐擁各種AI領先者投資契機。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域；另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系成長，值得留意由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前的AI投資趨勢是可持續。

富蘭克林投顧表示，科技股波動度向來高於其他類股，但卻也是最具創新的領域，讓投資人既為新科技著迷但又害怕受傷，不過，統計顯示，自那斯達克指數成立以來便持續投資且不賣出，年化報酬率可達10.82%，但若錯過漲幅最大的10個、20個交易日，年化報酬率將分別下滑至8.84%、7.38%；此外，1971年2月至2026年5月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.92%，上漲機率超過八成，這些數據顯示，對一般投資人而言，投資科技股較好的策略是定期定額投資且長期抱住科技股，投資人不需持續追蹤科技脈動便可坐享長線科技發展帶來的好處。

黃仁勳 Nvidia Intel AI

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