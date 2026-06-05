工研院攜AUVSI 助無人機產業外銷

工研院宣布與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI的第三方認可評鑑機構，台灣也是美國境外第一個認可評鑑機構，這將有助台灣無人機產業取得國際認證，拓展國際市場。

工研院昨日舉辦「無人機評鑑機構啟動大會」，經濟部次長何晉滄、經濟部產業發展署署長邱求慧、美國在台協會處長谷立言、AUVSI執行長Michael Robbins、工研院董事長吳政忠、工研院院長張培仁、漢翔董事長曹進平、無人機外交小組、無人機大聯盟、台灣智慧機器人與自動化協會等產官研代表共同出席。

Green UAS為美國近年推動的無人機供應鏈驗證機制，已經逐步成為國際市場的重要門檻與合作標準。

今年一月，AUVSI與工研院已於美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣的滲透測試支援，授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

工研院董事長吳政忠指出，這次啟動Green UAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點，將以「在地驗證、接軌國際」為核心，協助國內業者依循美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程，讓全世界看見台灣無人機「可信、可靠、可合作」的實力。

此外，工研院也與漢翔簽署Green UAS測試合作備忘錄（ＭＯＵ），由工研院機械與機電系統研究所所長張禎元、漢翔董事長曹進平代表簽署，正式啟動雙方於Green UAS的測試驗證合作。