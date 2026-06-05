谷歌TPU訂單 聯發科瓜分

網通晶片大廠博通三日於財報會議首度透露，大客戶谷歌「正在尋找其他供應商」。博通原本獨拿谷歌張量處理器（ＴＰＵ）相關設計訂單，如今獨供地位遭打破，業界直言：「搶單的就是聯發科」，甚至預期未來聯發科分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝五成以上邁進，力壓博通。

法人分析，博通證實其客戶谷歌「移情別戀」，應是意識到聯發科在這波訂單大戰中，已對博通形成龐大壓力，必須先向分析師和投資人「說清楚、講明白」。

聯發科積極切入ＡＩ ASIC（特定應用積體電路）市場，即便沒有透露拿到谷歌訂單，博通也未揭露谷歌把訂單分給誰，惟業界都知道，聯發科爭取谷歌ＴＰＵ訂單已經有豐碩成果，是接下來業績成長動能，因此，博通痛失谷歌TPU獨家供應身分，業界直言：「搶單的就是聯發科」。

面對分析師詢問與大客戶谷歌的關係，以及博通在谷歌ＴＰＵ項目中市占流失的隱憂，博通執行長陳福陽坦言，「我們完全可以接受這個事實。考慮到ＡＩ算力消耗和發展速度，完全可以預見，他們（指谷歌）將會擁有多元化的（晶片）供應來源」。

即便陳福陽強調，這並不意味博通與谷歌的關係出現動搖，但市場對博通在谷歌ＴＰＵ訂單比重下滑疑慮四起。

業界透露，聯發科讓谷歌「愈看愈滿意」，分食到訂單比重有望愈來愈高，甚至朝五成以上邁進。

被問到與谷歌之間長期協議是否為固定金額、或是比率是否有上行空間時，陳福陽說，博通與谷歌之間締結「非常、非常強勁的協議」，谷歌的承諾金額「非常、非常龐大」，「雖然我們想贏得這項專案的所有設計，但我們也接受基於合作夥伴谷歌對ＡＩ運算的消耗量與發展成長率，完全預期會有一些較多元的來源」。

據了解，聯發科已拿下谷歌TPU v8的案子，後續應當也已拿到下一代的TPU v9案件，持續從博通瓜分訂單。

聯發科先前提到，為美國超大型雲端服務商開發的第一個ＡＩ加速器ASIC專案進展非常順利，即將如期進入量產，當時市場即認為是谷歌的大單。

展望二○二七年，基於目前聯發科已掌握的產能，執行長蔡力行非常有信心，上述專案規模將會擴大到數十億美元。