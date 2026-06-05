納微躋身輝達 MGX 生態系 力積電跟著大咬 AI 電力革命商機

功率半導體大廠納微（Navitas）打入輝達（NVIDIA）最新MGX生態系，供應最新800V直流（800VDC）供電架構所需氮化鎵與碳化矽晶片，力積電（6770）是納微主力代工廠，等於跟著納微一同躋身輝達打造新世代AI（人工智慧）資料中心電力基礎設施要角，大咬輝達引爆的「AI電力革命」商機。

輝達推出最新Vera Rubin平台之後，同步打造MGX生態系。MGX並非單一伺服器產品，而是輝達用來統一並加速全球AI資料中心基礎建設的「規格書」，是輝達一大重大突破。

尤其隨著AI伺服器用電愈來愈大，引爆鋪天蓋地的「AI電力革命」。納微挾氮化鎵與碳化矽技術入列輝達MGX生態系，市場用力按讚，近期納微股價在美股一飛沖天，也讓納微主力晶片代工廠力積電同受關注。

業界分析，AI伺服器功耗正以驚人速度攀升，單一機櫃耗電量已從過去數十千瓦提升至逾200千瓦，傳統54V供電架構面臨效率與散熱瓶頸。

輝達近年積極推動機櫃級與資料中心級電力架構升級，納微最新推出800V至6V電源分配方案，透過直接向GPU供電，大幅減少中間電壓轉換環節，最高效率可達97.5%，被視為下一代AI工廠的重要關鍵技術，並入列輝達MGX生態系。

在這波技術升級浪潮中，力積電角色備受矚目。納微已經與力積電建立戰略合作關係，由力積電竹南8B廠負責100V至650V氮化鎵晶片代工生產，利用8吋晶圓及0.18微米CMOS製程打造新世代功率元件，據悉，首批產品預計今年第4季完成認證，100V產品將於明年上半年量產，650V產品也將於未來一至兩年逐步移轉至力積電生產。

法人指出，納微成功打入輝達MGX生態圈，象徵其氮化鎵技術已站上全球AI基礎設施升級浪潮核心位置，隨著800V供電架構逐步導入超大型資料中心，相關功率半導體需求可望快速放量，而身為主要供應鏈夥伴的力積電，也將同步受惠訂單成長與產能利用率提升。

業界強調，過去力積電主要聚焦成熟製程市場，近年積極布局功率半導體與第三代半導體領域，如今隨著AI資料中心供電架構升級趨勢成形，納微與輝達合作案可望成為重要轉折點。

力積電總經理朱憲國先前曾說，公司與納微在矽基氮化鎵（GaN-on-Si）技術領域已合作多年，期待攜手搶攻AI資料中心、電動車及高效能電源管理等快速成長市場商機。

法人正向看待，未來若800V直流供電方案獲得更多雲端服務供應商（CSP）與AI資料中心採用，力積電有望跟隨客戶成長腳步，持續擴大在AI供應鏈的能見度，並為後續營運表現注入強勁動能。