博通首度證實掉了Google單 聯發科出頭天 TPU訂單朝五成以上邁進

博通3日於財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」。博通原獨拿Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，如今獨供地位遭打破，業界直言：「搶單的就是聯發科」，未來聯發科（2454）分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝五成以上邁進，力壓博通。

受Google訂單遭瓜分，以及上季財報與營運展望不如分析師預期強勁衝擊，博通4日早盤股價重挫逾13%。法人分析，博通證實其ASIC客戶Google「移情別戀」，應是意識到聯發科在這波搶Google TPU訂單大戰中，已對博通形成龐大壓力，必須先向分析師和投資人「說清楚、講明白」。

聯發科積極切入AI AISC市場，即便沒有透露拿到Google訂單，博通也未揭露Google把訂單分給誰，惟業界都知道，聯發科爭取Google TPU訂單已有豐碩成果，是接下來業績成長動能，因此博通痛失Google TPU獨家供應身分，業界直言：「搶單的就是聯發科」。

面對分析師詢問與大客戶Google的關係，以及博通在Google TPU項目中市占流失的隱憂，博通執行長陳福陽坦言，我們（博通）完全可以接受這個事實：考慮到AI（人工智慧）算力消耗和發展速度，完全可以預見，他們（Google）將會擁有多元化的（晶片）供應來源。

即便陳福陽強調，這不意味博通與Google的關係出現動搖，但市場對博通在Google TPU訂單比重下滑疑慮四起。業界透露，聯發科讓Google「愈看愈滿意」，分食到訂單比重有望愈來愈高，甚至朝五成以上邁進。

被問到與Google之間長期協議是否為固定金額、或是比率是否有上行空間時，陳福陽說，博通與Google之間締結「非常、非常強勁的協議」，Google的承諾金額「非常、非常龐大」，「雖然我們想贏得這項專案的所有設計，但我們也接受基於合作夥伴Google對AI運算的消耗量與發展成長率，完全預期會有一些較多元的來源」。

據了解，聯發科已拿下Google TPU v8的案子，後續應當也已拿到下一代的TPU v9案件，持續從博通瓜分訂單。

聯發科高度看好AI ASIC市場發展，公司先前提到，為美國超大型雲端服務商（CSP）開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產，當時市場即認為是Google大單。

聯發科看好，今年第4季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收。展望2027年，基於目前聯發科已掌握的產能，執行長蔡力行非常有信心，上述專案規模將會擴大到數十億美元。

聯發科也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案，目標2027年底前進入量產。該公司並正積極接洽多項新的資料中心ASIC專案機會，其中有部分專案已進入最後討論階段。

蔡力行日前在法說會中也對全球資料中心ASIC市場規模預估，拉高為700億至800億美元，且時程提早至2027年，並維持聯發科市占可達10％至15％的目標。