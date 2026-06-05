聽新聞
0:00 / 0:00

AI成長動能 魏哲家看好機器人

聯合報／ 記者簡永祥／新竹報導

ＡＩ發展動能強勁，但哪種ＡＩ應用成長動能最高、哪些應用將爆發，台積電董事長魏哲家昨日再度重申，未來，機器人扮演的角色會愈來愈重要。

魏哲家指出，台積電對於ＡＩ長期成長趨勢信心沒有改變，並認為半導體需求屬於結構性、根本性的需求。ＡＩ市場過去一年持續展現高度成長動能，無論是雲端資料中心、企業應用或終端裝置，對運算能力的需求都在快速提升。

他進一步表示，目前ＡＩ發展正從生成式人工智慧（Generative AI）逐步邁向代理式人工智慧（Agentic AI）階段。過去大型語言模型主要以問答、內容生成為主，但未來將朝向具備規畫、決策及執行能力的代理式ＡＩ發展，這類應用需要模型處理更多資料、執行更多任務，也使整體運算需求持續攀升。

魏哲家指出，無論是台積電客戶或客戶的客戶，目前對ＡＩ產業前景皆維持高度樂觀態度。隨著ＡＩ模型規模持續擴大、推論需求快速成長，以及各國積極投入主權AI建設，對先進邏輯晶片與高效能運算晶片的需求將持續增加，成為支撐未來數年半導體產業成長的重要力量。

魏哲家坦言，沒有人能完全看見未來所有應用與市場發展，但有一個最基本的觀念始終不變，那就是「半導體永遠是所有發展的基礎」。

他表示，未來究竟是哪些應用成為主流，或哪些新產品帶動需求爆發，未必能夠完全預測，但只要是半導體需求持續成長，台積電就有機會受惠。

談到具體應用時，股東特別提及機器人與自駕車的發展前景。

魏哲家回應說，自駕車無疑是未來重要發展方向，而機器人更是長期趨勢。他表示，隨著醫療進步與生活條件改善，人類平均壽命持續延長，高齡化社會將催生大量照護需求。

他認為，未來機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要。

魏哲家再度展現魏氏幽默說：「到了八十幾歲、九十幾歲，你一定需要有人來服侍，那我用機器人，會永遠比你的另外一半來服侍你更強。」他笑稱自己正逐漸接近需要這類服務的年紀，因此也非常期待機器人技術能夠早日成熟，現場引發股東一陣笑聲。

台積電 魏哲家 AI 機器人

延伸閱讀

台積電未來哪些應用會爆發？魏哲家斬釘截鐵說：機器人！

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

台積電股東會登場 董事長魏哲家談話重點一次看

台積電股東會／黃仁勳透露未來應用？魏哲家笑回：有講

相關新聞

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台灣出席COMPUTEX 2026及相關行程，再度掀起大批民眾追隨的「仁來瘋」熱潮。不過，一段粉絲簽名互動畫面近日在社群平台瘋傳，向來以親民著稱的黃仁勳，罕見流露無奈神情，甚至當場對一名持續要求簽名的女子說出「妳實在太麻煩了」，引發熱議。

不怕競爭！馬斯克要做晶片 魏哲家：祝福他

人工智慧（ＡＩ）商機大，各方業者積極搶進，就連特斯拉執行長馬斯克都決定成立TeraFab自製晶片。眾多競爭對手中，外界憂心，南韓三星未來是否會因記憶體坐大，威脅台積電領先地位，董事長魏哲家直球霸氣回應說：「作夢！」他說，台積電在全球半導體代工地位會一直領先，而且會永遠領先。

明天將離台！黃仁勳訪韓前一晚 直奔夜市吃這攤

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於明日離台，轉赴南韓繼續行程。他在今晚前往寧夏夜市，品嚐圓環邊蚵仔煎。

太空國家隊9月迎首階段審查 緯創、仁寶低軌衛星布局路線不同

太空衛星國家隊成員緯創（3231）、仁寶（2324）即將在9月完成國家太空中心（TASA）2025年推動的「通訊衛星製造產業化平台」第一階段計畫審查，仁寶已表示對參與第二階段興趣濃厚，緯創跟仁寶兩家ODM大廠揮軍太空產業，但興趣焦點卻完全不同。

緯創：AI基建帶來三大變革 攜手台積電等伙伴變成「超級整合商」

緯創（3231）技術長沈慶堯4日指出，AI時代的來臨，為推動AI基礎設施業務，對OEM代工業務帶來三大改變，首先是更具規模的全球化布局，其次是面臨著更高的技術複雜性，第三是必須以非常快的速度處理複雜性，並將各種技術服務整合在一起，甚至與台積電（2330）合作，從硬體製造商變成超級整合商。

南韓三星苦追有機會超車台積嗎？ 魏哲家霸氣回：做夢！

輝達執行長黃仁勳在來台近兩周後，預定今離台訪韓，媒體在與台積電董事長魏哲家交流時，向魏哲家提問如何看全球半導體競爭加劇、南韓三星未來是否會因記憶體坐大，威脅台積電領先地位。魏哲家直球霸氣回應說：「做夢！」他說，台積電在全球半導體代工地位會一直領先，而且會永遠領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。