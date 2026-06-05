AI成長動能 魏哲家看好機器人

ＡＩ發展動能強勁，但哪種ＡＩ應用成長動能最高、哪些應用將爆發，台積電董事長魏哲家昨日再度重申，未來，機器人扮演的角色會愈來愈重要。

魏哲家指出，台積電對於ＡＩ長期成長趨勢信心沒有改變，並認為半導體需求屬於結構性、根本性的需求。ＡＩ市場過去一年持續展現高度成長動能，無論是雲端資料中心、企業應用或終端裝置，對運算能力的需求都在快速提升。

他進一步表示，目前ＡＩ發展正從生成式人工智慧（Generative AI）逐步邁向代理式人工智慧（Agentic AI）階段。過去大型語言模型主要以問答、內容生成為主，但未來將朝向具備規畫、決策及執行能力的代理式ＡＩ發展，這類應用需要模型處理更多資料、執行更多任務，也使整體運算需求持續攀升。

魏哲家指出，無論是台積電客戶或客戶的客戶，目前對ＡＩ產業前景皆維持高度樂觀態度。隨著ＡＩ模型規模持續擴大、推論需求快速成長，以及各國積極投入主權AI建設，對先進邏輯晶片與高效能運算晶片的需求將持續增加，成為支撐未來數年半導體產業成長的重要力量。

魏哲家坦言，沒有人能完全看見未來所有應用與市場發展，但有一個最基本的觀念始終不變，那就是「半導體永遠是所有發展的基礎」。

他表示，未來究竟是哪些應用成為主流，或哪些新產品帶動需求爆發，未必能夠完全預測，但只要是半導體需求持續成長，台積電就有機會受惠。

談到具體應用時，股東特別提及機器人與自駕車的發展前景。

魏哲家回應說，自駕車無疑是未來重要發展方向，而機器人更是長期趨勢。他表示，隨著醫療進步與生活條件改善，人類平均壽命持續延長，高齡化社會將催生大量照護需求。

他認為，未來機器人在照護、醫療與服務領域的角色將愈來愈重要。

魏哲家再度展現魏氏幽默說：「到了八十幾歲、九十幾歲，你一定需要有人來服侍，那我用機器人，會永遠比你的另外一半來服侍你更強。」他笑稱自己正逐漸接近需要這類服務的年紀，因此也非常期待機器人技術能夠早日成熟，現場引發股東一陣笑聲。