不怕競爭！馬斯克要做晶片 魏哲家：祝福他

人工智慧（ＡＩ）商機大，各方業者積極搶進，就連特斯拉執行長馬斯克都決定成立TeraFab自製晶片。眾多競爭對手中，外界憂心，南韓三星未來是否會因記憶體坐大，威脅台積電領先地位，董事長魏哲家直球霸氣回應說：「作夢！」他說，台積電在全球半導體代工地位會一直領先，而且會永遠領先。

外界擔心南韓或者其他競爭對手未來超越台積電，魏哲家表示，類似的說法他已經聽了廿多年。「廿年前，他們說十年後要追上台積電」、「十年前，又說十年後要追上台積電」、「最近還在說十年後要追上台積電。」對此，他的評語只有兩個字：「作夢」。

魏哲家指出，半導體產業不是單一工廠或單一技術的競賽，從晶圓製造、先進封裝、測試、材料設備到電子組裝，台灣形成全球最完整且效率最高的供應鏈聚落，這並非短時間能夠複製。

邏輯晶片 全球最強是台灣

魏哲家以南韓為例指出，南韓在記憶體領域確實具有全球領先地位，所以，包括輝達執行長黃仁勳在內的國際企業高層都必須前往南韓與記憶體廠合作。但在邏輯晶片領域，全球最強的能力仍集中在台灣。

他表示，台積電之所以能夠持續保持領先，不僅來自技術優勢，更來自客戶長期建立的信任關係。許多客戶在規畫新產品時，第一時間仍會優先找台積電合作，因為成功機率最高、風險最低。

魏哲家並爆料說，黃仁勳這次訪韓，已事先知會他，而且會去吃什麼炸雞也都先說了，「他就是為了記憶體而去的」。

魏哲家強調，這次ＡＩ強勁需求爆發，已超乎所有供應鏈的預期，連黃仁勳都無法事先預料，才會導致很多零組件、原材料及記憶體缺貨，但台積電已努力設法增加先進製程、先進封裝產能，希望讓晶片順利生產，不會成為ＡＩ晶片供應鏈的瓶頸。

針對美系競爭對手英特爾近年積極發展先進封裝技術，魏哲家表示，市場上存在不同封裝技術路線，每種方案都有其優勢與挑戰，不過，目前在高階先進封裝領域，台積電仍維持領先地位，「台積電還是做得最好、做得最大。」

魏哲家表示，任何競爭對手若要大規模發展先進封裝，都必須面臨技術、良率、量產能力與供應鏈整合等挑戰。他重申，「我們從來不怕挑戰，也從來不怕競爭。所以結論就是『不怕』！」

最重要量產中心 仍在台灣

另有股東關心特斯拉執行長馬斯克決定成立TeraFab自製晶片，魏哲家則不多做評論，只簡單回答：「祝福他」。

台積電目前在美國和台灣仍持續大規模投資，美國亞利桑那州希望加速其他廠興建作業，台灣包括高雄楠梓二奈米基地與多座先進封裝廠同步建設，未來仍將以台灣作為最重要的研發與量產中心。

魏哲家強調，面對全球競爭，台積電不會鬆懈，但也不認為競爭對手短期內能夠複製台灣數十年累積的產業實力。