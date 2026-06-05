台積電員工分紅 今年增逾三成

談到員工分紅議題，台積電（2330）董事長魏哲家昨（4）日於股東會強調，台積電連續三年（2023年至2025年）員工分紅增加約30%，今年估計又將年增逾30%，績效考核制度不會改變，會是公平合理，而且有一定分配。

員工分紅成為股東會昨天另一焦點，魏哲家回應股東提問時說，「有股東聽說我們的績效考核也會改變，但其實沒有。」

魏哲家說，台積電績效高，考核不會改變。「就像我一直保證的，我們一定會照顧員工，我們的員工是把這些好結果創造出來的，這個絕對沒有問題。」

談到外界拿三星工會逼公司多分紅一事來和台積電比，魏哲家說，各位如果看一下這件事，那家公司（三星）把它五年所有的營收跟它的利潤加起來，可看到他近四年賺一年虧四年，員工能拿到什麼獎金嗎？但台積電是每一年一直增加上去，經營團隊看的是長期永續的經營，所以連續三年增加30%獎金，「這在台灣任何一公司都值得說出去。」