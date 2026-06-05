台積電今年資本支出創高 魏哲家：未來幾年需求都很好

台積電（2330）今年資本支出創高，董事長魏哲家昨（4）日在股東會回應股東對資本支出周期與高階極紫外光（EUV）設備布局時表示，台積電資本支出何時進入高原期，「我也不知道」，但根據客戶以及客戶的客戶所提供的預測，他對未來幾年需求與成長相當有信心，「下面幾年都很好」。

台積電先前預估，今年資本支出約520億美元至560億美元，魏哲家指出，目前預期偏向上限560億美元，公司對先進製程、先進封裝與AI相關需求仍持續投入。至於何時會看到需要降低資本支出的訊號？魏哲家表示，目前還沒有看到相關指標。

魏哲家指出，如果能預知高原期，他會有更好的決策及投資，台積電的投資決策來自客戶與終端需求預測，目前看到需求仍持續往上，對未來幾年保持信心。

股東並關注台積電對艾司摩爾（ASML）高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV）導入進度。魏哲家澄清，台積電實際上已買進High-NA EUV設備並投入研發，暫未導入量產的原因在於成本偏高，成本降低、能充分發揮設備優勢時就進入量產階段。

台積電副共同營運長張曉強先前提到，還沒計畫在生產線採用最新High-NA EUV設備，主因設備價格昂貴。