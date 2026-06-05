台積電永續經營 魏哲家：不會大漲價

台積電（2330）昨（4）日股東會上，股東關注報價走勢並呼籲公司應「大膽漲價」，台積電董事長魏哲家表示：「會持續努力」，強調晶圓代工不像記憶體產業，能一下報價突然漲四倍，自己雖然羨慕記憶體廠因大漲價，使得毛利率衝上80%，「但台積是永續經營，不會這樣做」。

他補充：「公司要回收價值，有沒有反映給客戶？我們是把客戶看成夥伴關係，當然賺錢是賺錢」。

魏哲家分析，台積電毛利率從40幾%到50幾%，現在是60幾%，這是努力下來的，結果當然都是整個台積電所有的員工一起努力的結果，當然，公司在晶圓價格方面也要回收應該有的價值。

魏哲家昨天在股東會後接受媒體訪問並提到，如同輝達執行長黃仁勳所言，所有AI發展基本的要有足夠的電力、晶片、記憶體測試散熱等才有模型。AI的突然發展讓供應鏈應變不足，瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件受阻，供應鏈裡面很多限制，到處都是。

外界關注供應鏈缺料何時改善，魏哲家說，相信人類能做出各種應變大家會想出方法，供應商與買家都會尋求方法，如記憶體短缺，可能透過縮減裝置搭載記憶體容量因應，可在供應與需求間找到平衡，預期不會連續三年都很痛苦。