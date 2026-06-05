高齡照護市場愈來愈大 魏哲家：機器人長線發展看好

台積電（2330）高度看好AI發展，董事長魏哲家昨（4）日於股東會談及AI應用時指出，自駕車與機器人都是未來重點，尤其機器人更是長線看好。

法人指出，魏哲家為機器人後市大力背書，將帶旺亞光、佳能、所羅門等機器人相關關鍵零組件供應商，尤其亞光、佳能挾既有光學本業優勢，擔綱「機器人之眼」要角，更值得期待。

魏哲家表示，自己曾與輝達執行長黃仁勳交流機器人與自駕車等AI應用發展，相關趨勢仍有許多外界尚未完全看見的想像空間，可以確定的是，自駕車與機器人都將是未來重點。

魏哲家尤其看好機器人長線發展。他說，隨著衛生環境與醫療服務持續改善，人類壽命愈來愈長，高齡照護需求也會愈來愈大。當人們活到八、九十歲時，一定需要有人照顧，而機器人有望成為重要解方。

他幽默表示，用機器人照顧長者，「永遠比你的另外一半來服侍來得更有效率得多」，因此自己也很努力，希望機器人能趕快成功。

魏哲家看好機器人，相關概念股跟著嗨，昨日盤面上，所羅門、佳能、亞光等都逆勢收紅。業界分析，隨著AI模型、感測器、機器視覺與邊緣運算能力提升，機器人正從傳統自動化設備，走向具備感知、理解、推理與行動能力的實體AI平台。

台廠方面，亞光布局人形機器人視覺感測市場，董事長賴以仁指出，目前仍處於少量送樣階段，一台人形機器人至少需要七至八顆鏡頭，感知與觸覺都是必備元件。

所羅門積極發展AI與機器人業務，近期發表代理式AI視覺系統，並展示雙足人形機器人結合代理人式AI架構方案，可透過自然語言指令，從三至五公尺外辨識指定物件，自主移動並完成抓取。所羅門也宣布整合輝達NemoClaw架構，用於協調人形機器人上的多個AI代理，推進實體AI與自主機器人應用。

佳能透過投資美國人形機器人新創Agility Robotics，切入機器視覺與高階光學感測模組。佳能董事長章孝祺日前表示，機械手臂下半年開始組裝，隨客戶新專案加入，下半年營收一定比上半年好。