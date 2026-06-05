魏哲家談先進封裝 永遠世界第一 透露已建置新一代CoPoS試產線

台積電（2330）昨（4）日的股東會中，股東關心新世代先進封裝CoPoS的技術發展進度，以及玻璃載板量產時程。台積電董事長魏哲家表示，已建置新一代CoPoS試產線，但離大規模量產仍需要時間，估計約二至三年後，才會進入較大規模生產。

他強調，台積電會持續與客戶共同努力，不管CoWoS、CoPoS技術，都與客戶共同開發，追求最好的技術與生產效率，「只要有這個技術，台積電永遠是世界第一」。

CoWoS vs. CoPoS

面對英特爾發展高階封裝技術搶市，台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示，無論是英特爾或台積電，各有各的挑戰，但高階封裝技術，台積電還是最好、最大，不怕挑戰，也不怕競爭。

CoPoS是台積電新一代先進封裝平台，整合CoWoS與面板級封裝優勢，採用方形面板設計，並透過玻璃基板取代部分傳統材料，支援更大尺寸AI與高速運算（HPC）晶片封裝需求。相較於既有CoWoS技術，CoPoS更被視為台積電下一階段提高先進封裝效率與擴大產能的重要方向。

市場原先預期，台積電最快可能在2027年底導入CoPoS量產，但據了解，在評估現有的先進封裝技術進展與產能配置，加上玻璃基板相關製程仍面臨翹曲、良率與量產效率等挑戰，實際放量時程可能延後。

目前外界多預估，CoPoS可能要到2028年底至2029年上半年，才會逐步進入量產階段。魏哲家則明白指出，CoPoS仍需二至三年，產量才會明顯放大。魏哲家指出，先進封裝技術發展必須與客戶共同推進，會持續追求最佳技術與最佳生產效率。