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魏哲家：三星追上台積…做夢 點出生育率過低是最大的擔心

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中 ／新竹報導
三星喊出十年內追上台積電，魏哲家直言：「做夢」。 路透
三星喊出十年內追上台積電，魏哲家直言：「做夢」。 路透

談到競爭議題，台積電（2330）董事長魏哲家昨（4）日於股東會表示，對特斯拉執行長馬斯克自建TeraFab晶圓廠，「我唯一的說法就是祝福他」；至於三星喊出十年內追上台積電，魏哲家直言：「做夢」。

魏哲家強調，台積電從不缺競爭對手，面對競爭的唯一方式，就是「持續努力、持續贏」，「不怕他們」。他最大的擔心，反而是台灣出生率偏低的現象，若台灣要長期維持科技競爭力，低生育率與人才供給問題已不能忽視。

魏哲家談競爭與供應鏈態勢
魏哲家談競爭與供應鏈態勢

外界關注三星積極擴張晶圓代工版圖量能，喊出「十年內追上台積電」的目標是否會成真，魏哲家表示，類似說法他已經聽了20多年。「20年前他們說十年後要追上台積電。」、「十年前又說十年後要追上台積電。」、「最近還在說十年後要追上台積電。」對此，他的評語只有兩個字：「做夢」。

魏哲家指出，韓國目前是記憶體最大生產國，但邏輯晶片最大生產基地在台灣。台積電背後有完整生態系，從晶圓製造、封裝測試，到組裝與系統廠，都是台灣數十年累積下來的成果，不是其他國家可以短時間複製。他強調，外界若認為幾年內就能追上台積電，「絕對沒有那回事」。

談及馬斯克提出的TeraFab構想，魏哲家則幽默回應，笑稱自己也曾稍微了解過相關概念，但最後只有一個結論：「祝福他」。

魏哲家重申，台灣在AI產業仍具有非常大的優勢，在可預見的未來，其他國家要改變或競爭都不容易。即使部分生產線移往美國或其他地區，真正的研發重心仍在台灣，大量生產也從台灣開始，台灣仍是台積電最大生產基地，美國、日本等海外布局則是為了支援客戶與全球供應鏈需求。

不過，魏哲家點出台灣長期競爭力的隱憂是「生育率過低」。他表示，台積電盡心盡力照顧員工，讓女性員工與擔任父親的員工有更多彈性照顧家庭；台積電員工生育率約為台灣平均的五倍，代表公司相關措施已有成效。

魏哲家坦言，台灣整體生育率太低，長此以往，很擔心未來工程師和技術員不夠。即使未來有更多「台積電寶寶」加入台積電，仍無法單靠台積電解決整體社會人力問題，因為還需要餐廳、服務業與各行各業支撐。

三星 台積 魏哲家

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