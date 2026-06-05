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台積能見度看到2030年 魏哲家對AI大趨勢有信心

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北-新竹報導
台積電董事長魏哲家。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家。記者季相儒／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家昨（4）日於股東會表示，看好AI大趨勢，台積電不僅今年美元營收朝年增三成、續創新高的目標邁進，對能見度直達2030年有相當大的信心。

他強調，在AI市場中，台積電不會放棄任何業務機會，努力滿足所有客戶需求，包括持續投資先進製程、先進封裝與特殊製程技術。至於成熟製程策略，公司並無改變，將專注於建置具優異良率的特殊製程產能，而非單純擴充一般產能。

魏哲家談AI
魏哲家談AI

台積電3日股價一度衝上2,440天價，昨天漲多回檔，終場跌40元、收2,385元；周四ADR早盤跌約1%。

魏哲家指出，AI突然發展讓供應鏈應變不足，產能瓶頸不是只有台積電，台積電要買設備、設備商也喊零件缺貨、零件也喊其他缺貨，「供應鏈裡面很多限制，到處都是。」

魏哲家提到，台積電加大力道擴產能給客戶，但客戶生意成長快速，從2023年ChatGPT推出到現在，AI發展遠超乎預料。他曾問輝達執行長黃仁勳怎麼不早告知這點，但對方也回說不知道，現在包含台積電在內，沒人有辦法預測。

魏哲家說，台積電對未來數年AI大趨勢抱持信心，相信AI長期對半導體需求具備根本性支撐。在技術差異化與廣泛客戶群支持下，公司維持強勁信心，若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。

魏哲家分析，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車、物聯網設備中，台積電領先技術和卓越製造能力的價值，也因此持續成長。

他強調，台積電持續擴充產能支持客戶成長，同時確保股東可以獲得持續且穩健的投資，對公司未來幾年成長深具信心，並堅持履行企業永續責任及完善公司治理。

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