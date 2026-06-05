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鴻海強攻AI…結盟美韓大咖 海外結盟大進擊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海海外結盟大進擊，攜手美、韓大咖攻AI。 路透
鴻海海外結盟大進擊，攜手美、韓大咖攻AI。 路透

鴻海（2317）海外結盟大進擊，攜手美、韓大咖攻AI，昨（4）日宣布分別與全球CPU龍頭英特爾、韓國SK集團結盟。其中，攜手英特爾打造全方位、全新世代的AI平台；SK集團方面，則共同布局AI伺服器、AI資料中心，以及能源解決方案等三大發展方向。

鴻海表示，與英特爾策略合作，利用英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系優勢，加上鴻海在全球製造、系統整合與AI資料中心部署能力的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位AI解決方案，並加速由AI驅動的技術，推動邊緣AI和物理（Physical）AI應用。

海外結盟大進擊
海外結盟大進擊

鴻海董事長劉揚偉表示，與英特爾的合作，將結合雙方在運算平台、系統整合與全球供應鏈優勢，共同打造新世代AI基建、邊緣AI與物理AI生態系，加速AI應用落地。

英特爾執行長陳立武表示，英特爾與鴻海的合作，匯聚雙方在晶片設計、機櫃級解決方案，及全球系統整合上的深厚專業，將共同加速端到端平台發展，釋放更多全新能力，進一步擴大AI在全球的影響力。

在AI機櫃，雙方將開發商業化機櫃級AI基礎設施解決方案，涵蓋以英特爾Xeon處理器為基礎的機櫃與AI加速器，共同推進高速互連（interconnect）、散熱與液冷設計、系統監測，以及AI資料中心擴充性等關鍵技術，提供更高效能與高能源效率的AI部署解決方案。

至於鴻海與SK集團的合作，劉揚偉已於近日在台北會見韓國SK集團會長崔泰源，雙方將就AI伺服器、AI資料中心及能源解決方案等領域展開合作，深化新世代AI基礎設施的競爭力。

劉揚偉與崔泰源也就亞洲地區大型AI資料中心建設、市場需求趨勢及產業合作模式交換意見。

英特爾 鴻海 伺服器

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