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無人機聯盟工研院評鑑 獲美授權
為強化台灣無人機產業進軍國際、台美產業合作，工研院昨（4）日在台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）廠商代表見證下，與美國無人產業協會（AUVSI）簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI在美國境外第一個認可評鑑機構，有助推動我國無人機產業取得國際認證，打入美國市場、進而拓展國際市場。
Green UAS制度為美國近年推動無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，也成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月，AUVSI與工研院在美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣對產品滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。
工研院董事長吳政忠指出，啟動Green UAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得授權評鑑資格，以「在地驗證、接軌國際」為核心，助國內業者以美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。
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