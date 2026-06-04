聽新聞
0:00 / 0:00

無人機聯盟工研院評鑑 獲美授權

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

為強化台灣無人機產業進軍國際、台美產業合作，工研院昨（4）日在台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）廠商代表見證下，與美國無人產業協會（AUVSI）簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，成為AUVSI在美國境外第一個認可評鑑機構，有助推動我國無人機產業取得國際認證，打入美國市場、進而拓展國際市場。

Green UAS制度為美國近年推動無人機供應鏈驗證機制，著重產品資安、供應鏈透明度與可信任度，也成為國際市場的重要門檻與合作標準。今年1月，AUVSI與工研院在美國華盛頓特區簽署合作協議，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣對產品滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

工研院董事長吳政忠指出，啟動Green UAS無人機評鑑機構，是台灣無人機產業走向全球可信賴供應鏈的關鍵起點。工研院取得授權評鑑資格，以「在地驗證、接軌國際」為核心，助國內業者以美國標準完成資安評鑑，縮短進入國際市場時程。

工研院 無人機 華盛頓

延伸閱讀

助攻無人機產業 工研院攜AUVSI推動Green UAS認可評鑑

工研院成為美國境外首個Green UAS評鑑機構 有助台廠加速布局美國市場

搶Green UAS驗證頭香 漢翔：業界大利多

瞄準日本無人機市場 台灣28家業者參展搶攻商機

相關新聞

不怕競爭！馬斯克要做晶片 魏哲家：祝福他

人工智慧（ＡＩ）商機大，各方業者積極搶進，就連特斯拉執行長馬斯克都決定成立TeraFab自製晶片。眾多競爭對手中，外界憂心，南韓三星未來是否會因記憶體坐大，威脅台積電領先地位，董事長魏哲家直球霸氣回應說：「作夢！」他說，台積電在全球半導體代工地位會一直領先，而且會永遠領先。

台積能見度看到2030年 魏哲家對AI大趨勢有信心

台積電董事長魏哲家昨（4）日於股東會表示，看好AI大趨勢，台積電不僅今年美元營收朝年增三成、續創新高的目標邁進，對能見度直達2030年有相當大的信心。

魏哲家：三星追上台積…做夢 點出生育率過低是最大的擔心

談到競爭議題，台積電董事長魏哲家昨（4）日於股東會表示，對特斯拉執行長馬斯克自建TeraFab晶圓廠，「我唯一的說法就是祝福他」；至於三星喊出十年內追上台積電，魏哲家直言：「做夢」。

博通認了丟單…大客戶Google「移情別戀」 聯發科出頭天

博通3日於財報會議首度透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」。博通原獨拿Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，如今獨供地位遭打破，業界直言：「搶單的就是聯發科」，未來聯發科分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝五成以上邁進，力壓博通。

鴻海強攻AI…結盟美韓大咖 海外結盟大進擊

鴻海海外結盟大進擊，攜手美、韓大咖攻AI，昨（4）日宣布分別與全球CPU龍頭英特爾、韓國SK集團結盟。其中，攜手英特爾打造全方位、全新世代的AI平台；SK集團方面，則共同布局AI伺服器、AI資料中心，以及能源解決方案等三大發展方向。

Google推新模型 鴻海、緯創迎AI基建商機

Google宣布推出Gemma 4 12B最新模型，以筆電就能使用AI模型，用更少的記憶體就能推動模型，AI模型也「平民化」，加上輝達加入AI PC行列，都帶動AI基建需求，鴻海（2317）、廣達、緯創等ODM廠持續出貨，華碩、宏碁、微星及技嘉等筆電廠商也有望同步受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。