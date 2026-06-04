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無人機聯盟擁非紅供應鏈 打開國際市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣無人機產業近年快速崛起，產業能量持續提升，由經濟部主導成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，今年上半年陸續前往德國、美國及日本等地參展；由於聯盟具備「非紅供應鏈」優勢，也迅速打開國際市場，進一步爭取合作商機。

擔任聯盟主席的漢翔董事長曹進平指出，歷經多年發展，國內廠商已能推出各具特色的無人機產品，涵蓋零組件、電子模組至整機系統，完整呈現產業鏈上、中、下游整合實力。

「非紅供應鏈」更是聯盟的重要競爭優勢。為強化國際辨識度與信任基礎，聯盟已彙整完成產業型錄，納入經能量盤查的優質廠商，系統性呈現台灣供應鏈實力，進一步提升國際市場對台灣的信賴。

市場拓展是聯盟今年的重要目標之一。在經濟部產發署支持下，促成台灣館前往各國順利參展，進一步提升台灣品牌之國際能見度，並拓展多元國際合作管道。

回顧2025年，聯盟先後於德國及美國參與相關國際展會，憑藉優異品質與技術實力，已成功吸引歐美市場關注，成果豐碩。

曹進平表示，此次參加日本無人機展，主要考量台日無人機產業具備高度互補性。日本有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、系統整合等利基，在全球高度重視國安與資安的趨勢下，台灣正是與其理念相近的產業夥伴。

對此，雙方廠商都把握合作契機，在展場中跳脫形式限制，密集展開多場B2B商務洽談，也與日本當地無人機組織相互拜會，探索跨國合作的無限可能。

無人機 漢翔 經濟部

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