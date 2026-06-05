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賴總統邀黃仁勳逛電廠 上電視談能源問題

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳關切台灣能源議題，賴清德總統表示，下次黃仁勳來台找企業吃飯，可以一起邀請台電董事長曾文生，當面說明台灣供電，也可以去電廠看一看，對於台灣穩定供電就會有信心。

賴總統表示，台灣掌握到人工智慧（AI）的產業鏈，擁有這個神兵利器，具備點石成金的效果，台灣要讓每一個產業都能成為護國神山。

賴總統接受電視台專訪將於今（5）晚播出，昨日釋出節目片段，以「經濟領航 創新台灣」為主題，談及供電穩定、AI產業、台美關係、產業政策等議題。

賴總統表示，他歡迎黃仁勳，或任何擔心台灣供電會出問題的，「我們可以帶他去發電廠看一看。」黃仁勳如果下次來台，找企業吃飯時，不妨邀請曾文生，請曾文生邊吃、邊說明，對穩定供電就會有信心。

對於美國總統川普近期數度談及「台灣偷走晶片、半導體生意」，賴總統表示，台積電（2330）創辦人張忠謀是世界的傳奇人物，他送了兩本張忠謀自傳要給川普，當中記載台灣半導體篳路藍縷、從無到有發展的歷史，如果川普總統能更加了解台灣半導體產業，未來台美合作應會更順利。

談到5月出訪友邦史瓦帝尼一度受阻，最後突圍出訪成功，賴總統坦言，一開始確實有點意外，但台灣永遠不能放棄，尤其台灣位於第一島鏈關鍵位置，也是全球供應鏈重要節點，更是民主價值鏈的典範。

回顧出訪期間，賴總統表示，史王除了用國王專機來接送他以外，當他抵達史瓦帝尼，他們國家的慶典都結束了，「他（史王）所有的活動再演一遍啊！煙火再放一遍，重大節目再表演一次，然後他帶著貴賓去看的地點，重新帶我再看過一次，他對台灣這麼重視。」

賴總統說，他希望讓國人知道「德不孤，必有鄰」，國際社會對台灣非常支持，我們對國家要有信心。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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